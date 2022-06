Il cammino più lungo del mondo collega Magadan a Cape Town, quindi la Russia e il Sudafrica. Ma oltre alla fatica fisica è qualcosa di molto impegnativo per tanti motivi.

Se vi dicessimo che c’è una passeggiata, che è la più lunga del mondo, che collega la Russia al Sudafrica ci credereste?

Probabilmente molti di voi scuoterebbero la testa pensando ad una fake news o una esagerazione bella e buona. E invece non è così, perché si può raggiungere la Russia dal Sudafrica e viceversa a piedi da Magadan a Cape Town per 22.400 chilometri.

Quanto è lungo il cammino dalla Russia al Sudafrica e quanto tempo ci vuole?

Questo è il cammino più lungo del mondo. Si srotola dalla Russia al Sudafrica per oltre 22 mila chilometri con un dislivello da 110mila metri in totale. Si tratta di una passeggiata – si fa per dire – che necessità di circa tre anni per essere percorsa nella sua interezza e delle capacità di adattamento e di sopravvivenza non da poco.

Si attraversano infatti climi molto rigidi e ardui, ma anche l’attraversamento dei tanti stati che questo percorso attraversa non è facile. Servono visti, passaporti e una buona dose di sangue freddo quando si attraversano frontiere militarizzate.

Quali sono gli stati che attraversa il cammino più lungo del mondo?

Gli stati che si percorrono sono:

Russia

Kazakistan

Georgia

Turchia

Siria

Libano

Israele

Egitto

Sudan

Uganda

Tanzania

Zambia

Botswana

Può farlo chiunque?

La risposta è no. Anzi, onestamente non abbiamo notizie di persone che abbiamo intrapreso il cammino più lungo del mondo e che lo abbiamo percorso tutto. Al di là del tempo necessario è evidente che siano necessarie competenze specifiche. Si tratterebbe di una vera e propria impresa titanica.

Quindi…

In conclusione, questo cammino più lungo del mondo dalla Russia al Sudafrica non è un’esperienza che consigliamo, ma allo stesso tempo conoscerne l’esistenza significa avere un’ottima curiosità da sfoggiare con amici e parenti!