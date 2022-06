By

Tutto quello che bisogna sapere sui viaggi in Francia: servono ancora Green pass europeo e modulo PLF. Le informazioni utili.

Se la stragrande maggioranza dei Paesi europei ha cancellato o fortemente allentato tutte le misure di viaggio anti-Covid, la Francia mantiene ancora alcune restrizioni all’ingresso.

Infatti, per entrare in Francia servono ancora il Green pass europeo (EU Digital Covid Cretificate) e anche il Passenger Locator Form. Documenti che molti altri Paesi europei, tra cui l’Italia, non richiedono più da tempo.

Mentre in Francia sono richiesti a tutti i viaggiatori anche provenienti dai Paesi dell’Unione Europea e dell’Area Schengen. Di seguito le regole in dettaglio.

Ricordiamo che dal 16 maggio per viaggiare all’interno della Francia non è più obbligatoria la mascherina su tutti i mezzi di trasporto pubblico. L’obbligo resta solo solo negli ospedali e nelle strutture sanitarie.

Se state programmando un viaggio in Francia, dovete sapere che per entrare nel Paese servono ancora il Green pass europeo e la compilazione del modulo Passenger Locator Form. Queste formalità sono ancora chieste a tutti i viaggiatori, anche quelli in arrivo da altri Paesi europei, UE e Schengen.

Il Green pass europeo o EU Digital Covid Certficate (Certificato Digitale Covid UE) è il certificato, introdotto un anno fa in Europa per viaggiare in sicurezza. Attesta la vaccinazione contro il virus Sars-CoV-2 oppure la guarigione dal Covid-19 o il risultato negativo di un test del virus.

La Francia lo richiede a tutti i viaggiatori sopra i 12 anni di età che vogliano entrare nel suo territorio. In caso di Green pass da vaccinazione, il ciclo vaccinale dovrà essere completato (almeno da 7 giorni quello con due dosi o la terza dose di richiamo, almeno da 28 giorni il monodose). Mentre per la guarigione, dall’ultimo test positivo dovranno essere passati più di 11 giorni e non oltre i 6 mesi. Infine, riguardo al test negativo, il tampone molecolare dovrà essere fatto entro le 72 ore prima della partenza e quello antigenico entro le 48 ore. Per partenza si intende l’imbarco su aereo, nave o treno oppure passaggio della frontiera terrestre.

Il Passenger Locator Form o modulo di localizzazione, invece, è richiesto a chi viaggia in aereo.

Tutte le regole di viaggio in Francia sul portale del governo francese: https://www.interieur.gouv.fr/covid-19/deplacements-internationaux

Altre informazioni aggiornate sul portale Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/FRA

Altri Paesi europei

Italia, Germania e Spagna non richiedono più il Green pass europeo ai viaggiatori dall’estero dal 1° giugno. La Germania lo ha solo sospeso per i mesi estivi, fino al 31 agosto. La Spagna ha anticipato l’eliminazione del certificato, inizialmente prevista al 15 giugno, e comunque solo per i cittadini dell’Unione Europea e dell’Area Schengen; a tutti gli altri sarà ancora richiesto.

La Grecia aveva eliminato il Green pass per tutti i viaggiatori internazionali dal 2 maggio e il Passenger Locator Form già dal 15 marzo scorso.