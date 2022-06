La bella notizia da conoscere: a Firenze riapre al pubblico il Forte di Belvedere con ingresso gratuito. Tutte le informazioni utili.

Sta per riaprire al pubblico il Forte di Belvedere di Firenze, uno straordinario punto panoramico sulla città. Un’opportunità per tutti, fiorentini e turisti.

Il Forte Belvedere si trova sulle colline di Firenze, oltre il fiume Arno. Sorge proprio sopra il Giardino di Boboli e vicino Villa Bardini. Si tratta di un altro straordinario punto di osservazione sulla città rinascimentale, poco distante da quello di Piazzale Michelangelo, che è il più famoso e frequentato.

Molto amato dai fiorentini, Forte Belvedere sarà accessibile gratuitamente per tutti negli spazi all’aperto. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Nel frattempo vi ricordiamo anche il ritorno dei viaggi sul Treno di Dante da Firenze a Ravenna, percorso affascinante attraverso l’Appennino Tosco-Romagnolo a bordo di un treno storico.

Firenze: riapre al pubblico il Forte di Belvedere con ingresso gratuito

Il Forte di Belvedere di Firenze, una delle meraviglie architettoniche della città, riaprirà al pubblico il 18 giugno prossimo. Sarà ad ingresso gratuito per tutti negli spazi aperti e si potrà visitare fino al 2 ottobre. La struttura sarà aperta tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10.00 alle 20.00.

Sarà a pagamento l’ingresso nella Palazzina del Forte, dove negli spazi espositivi sono in programma due mostre per questa estate. La mostra “Play it again” di Ra di Martino, organizzata da Mus.e a cura di Sergio Risaliti, e la mostra “Fotografie!” promossa e prodotta dalla Fondazione Cr Firenze, a cura di Emanuela Sesti e Walter Guadagnini con la supervisione della Fondazione Alinari per la fotografia. Questa mostra si potrà visitare anche a Villa Bardini.

Progettato dall’architetto Bernardo Buontalenti alla fine del Cinquecento, il Forte di Belvedere è una villa fortificata in posizione sopraelevata sulla città. Sorge nel punto più alto della collina di Boboli. Dalle terrazze del Forte si ammira una delle migliori viste su Firenze.

Il Forte di Belvedere si trova a ridosso delle mura di Firenze e si vi si accede dalla costa San Giorgio, da via Belvedere o da via San Leonardo.

Dopo un lungo periodo di chiusura, il Forte è stato riaperto al pubblico nel 2013 e ogni anno riapre nel periodo estivo, ospitando importanti mostre di arte contemporanea.

Per ulteriori informazioni: https://cultura.comune.fi.it/pagina/musei-civici-fiorentini/forte-di-belvedere