Questa è la strada più selvaggia e incredibile di tutta l’Irlanda: tra sport, natura e paesaggi mozzafiato.

L’Irlanda è una destinazione magica. Se siete appassionati di paesaggi mozzafiato dove la natura si fa sentire in tutta la sua potenza siete nel posto giusto. Oggi vi parliamo della Wild Atlantic Way in Irlanda appunto, che porta i visitatori a scoprire l’Oceano da un punto di vista completamente nuovo.

Nel cuore della Contea di Cork inizia questa strada considerata la più selvaggia dell’Irlanda che arriva nella Conte di Donegal, nell’estremo nord.

Come percorrere la Wild Atlantic Way

La Wild Atlantic Way non solo è una strada selvaggia nel cuore dell’Irlanda, ma è anche un’occasione che i viaggiatori hanno a loro disposizione per conoscere meglio il territorio. Si attraversano infatti nove contee e tre province per approdare sulla costa celtica più a nord.

Potete percorrerla a piedi, in auto, ma anche in bici o – perché no – a cavallo. L’importante è che percorriate questa strada irlandese avendo chiaro che, come cantava Fabrizio De André in Khorakhanè: “Per la stessa ragione del viaggio, viaggiare“.



Quanto è lunga e cosa si può fare nelle tappe intermedie?

Le attività da fare percorrendo questi oltre 2500 chilometri di Wild Atlantic Way sono tantissime. Dagli sport più estremi a quelli più cool come il surf che si può fare tra le contee di Sligo e di Donegal, passando ad attività emozionanti come le escursioni di whale watching, come quelle nel Santuario Pelagos, ma lungo la costa irlandese. Questa zona d’Irlanda, infatti, è caratterizzata da una varietà faunistica e di ecosistemi piuttosto importante, foche comprese che giocheranno con voi nella baia di Glengarriff.

Cosa serve per intraprendere questa rotta così avventurosa?

Andare alla scoperta della Wild Atlantic Way in Irlanda non è un’impresa per tutti, soprattutto se si decide di percorrere questa strada a piedi. Se, invece, si opta per un tour in auto allora questa tipologia di vacanza diventa perfetta per tutti. Unica condizione? Avere un incredibile spirito avventuroso e tantissima voglia di vivere la natura.