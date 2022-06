Le novità da conoscere: Jet2.com arricchisce l’offerta di voli per l’estate 2023 e c’è anche l’Italia. Tutte le informazioni utili.

Cresce l’offerta di voli low cost dalla compagnia aerea britannica Jet2.com, con nuovi collegamenti già in programma per l’estate 2023, anche per destinazioni in Italia.

Un aumento che risponde alla domanda di voli in continua crescita, in forte ripresa dopo gli stop e i rallentamenti di due anni di pandemia.

Per questo motivo, Jet2.com ha deciso di aumentare la propria offerta di rotte già per l’estate 2023. La compagnia aumenterà anche il numero degli aeromobili nelle sue basi. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

La compagnia Jet2.com aveva già incrementato in modo importante la sua offerta di voli per l’estate 2022. Tutti voli diretti verso le principali mete di vacanza.

Jet2.com arricchisce l’offerta di voli per l’estate 2023, c’è anche l’Italia

Nei giorni scorsi, la compagnia aerea britannica Jet2.com ha annunciato i nuovi collegamenti aerei in programma per l’estate 2023. Voli diretti soprattutto verso le mete di vacanza.

I nuovi collegamenti partiranno soprattutto dalle tre basi della compagnia aerea, negli aeroporti di Birmingham, London Stansted e Manchester, oltre che da altri scali nel Regno Unito.

Sono circa 60 i collegamenti per l’estate 2023, comunicati da Jet2.com sul suo sito web. I voli partiranno da 10 aeroporti britannici, con un incremento dei collegamenti in particolare verso le Isole Canarie e altre mete in Spagna, insieme a Croazia, Grecia e Turchia.

Si segnalano anche nuovi voli da Londra Stansted diretti a Roma Fiumicino e Atene. Mentre vi avevamo già segnalato il nuovo volo diretto da Newcastle a Verona di Jet2.com, in programma da dal 10 maggio alla fine di settembre 2023.

Altri voli della compagnia aerea britannica in partenza nel 2023 verso l’Italia sono quelli per: Napoli, Pisa, Catania e Venezia Marco Polo.

Ulteriori informazioni sui voli di Jet2.com per l’estate 2023 le trovate sul portale della compagnia aerea, i voli si possono già prenotare: www.jet2.com/en/next-summer

Infine, vi ricordiamo che anche EasyJet ha pubblicato la sua programmazione per il 2023, con tanti nuovi voli per la primavera che conviene prenotare già adesso.