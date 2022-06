Questa spiaggia, con il mare più trasparente che possiate immaginare assomiglia a Bali, ma in realtà è in Italia. Ecco Cala Mariolu!

Con l’avvicinarsi delle ferie di agosto e dei mesi estivi la voglia di trovare la spiaggia top per le proprie vacanze si fa sentire. Cercando tra le mete con il mare più trasparente di tutte noi di Viagginews abbiamo trovato un angolo di paradiso che assomiglia in tutto e per tutto a Bali, ma invece è Cala Mariolu in Sardegna.

Che la nostra straordinaria terra sarda fosse patria incontrastata di spiagge da sogno lo sapevamo, ma Cala Mariolu è veramente una destinazione bellissima e piena di fascino. Perfetta per le vostre vacanze estive.

Dove si trova Cala Mariolu

La spiaggia italiana che sembra Bali, Cala Mariolu, è una gemma luminosa del golfo di Orosei. Deve il suo nome alla foca monaca che, in passato, si dice rubasse il bottino ai pescatori aggiudicandosi l’epiteto di “mariuolo” ossia “ladruncolo”. Incastonata nella meravigliosa costa centro-orientale della Sardegna, guardandola si rimane stupefatti per la sua bellezza e per l’atmosfera intima che si respira.

Lo sapevate che Cala Mariolu è anche conosciuta con il nome “Is puligi de nie” ossa “Le pulci di neve” per via dei sassolini minuscoli e bianchi che compongono la spiaggia?

Perché sosteniamo che questa spiaggia sarda assomigli a Bali?

Siamo onesti, quando cerchiamo su internet delle foto di Bali rimaniamo travolti da immagini bellissime e piene di colori che ritraggono spiagge e natura incontaminata. Eppure la stessa sensazione di stupore l’abbiamo provata guardando Cala Mariolu il cui mare si caratterizzata da tonalità pazzesche di blu, azzurro e verde. Senza dimenticare la falesia che cade a picco sul mare e la vegetazione selvaggia che sembra voler proteggere questa spiaggia sarda dai visitatori.

Non dimentichiamo poi i fondali, bellissimi e ricchi di specie da scoprire grazie a delle semplici escursioni di snorkeling. Strizzando un po’ gli occhi verso l’orizzonte potreste anche intravedere i delfini tursiopi e, chissà, magari una pinna di una delle tante specie di Cetacei che popolano il Mediterraneo, giocare tra le onde.

Come arrivare a Cala Mariolu

Raggiungere questa spiaggia non è affatto semplice. Se volete visitarla arrivando da terra preparatevi ad un trekking piuttosto difficile immersi nella macchia mediterranea. Se, invece preferite un via più semplice potete rilassarvi su questa spiaggia direttamente arrivando via mare in barca.



Cala Mariolu vista dall’alto con il drone

Non serve volare a Bali insomma

In conclusione, dopo aver visto un po’ di foto e video della splendida Cala Mariolu è chiaro: non occorre volare a Bali per vivere l’emozione di una vacanza in una spiaggia da sogno. Basta arrivare in Sardegna!