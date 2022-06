Che estate sarà? Le temperature di luglio e agosto sono bollenti

Le previsioni per l’estate 2022: luglio e agosto fanno paura, temperature sopra di 2 o 3 gradi rispetto alle medie stagionali.

Come sarà l’estate 2022 a livello meteorologico? La domanda se la stanno ponendo tutti visto il caldo estremo che sta caratterizzando questi giorni. E allora i mesi di luglio e agosto? Cosa ci aspetta?

Secondo IlMeteo.it, guardando alle carte e ai modelli di luglio e agosto possiamo aspettarci una situazione di caldo torrido e temperature bollenti. Ma vediamo più nel dettaglio cosa ci svela la mappa pubblicata dal sito.

Meteo estate 2022: cosa succederà a luglio e agosto?

Le voci che girano in questo periodo parlano di temperature torride e caldo africano e chiaramente tutti si chiedono se sarà veramente così a luglio ed agosto.

Chiaramente quelle di cui parliamo oggi non sono previsioni meteo affidabile al 100% perché le carte e i modelli possono ovviamente variare. Tuttavia queste proiezioni stagionali si fanno via via più sicure e grazie agli ultimi dati emessi e riportati dagli esperti meteorologi de ilMeteo.it possiamo dire che quasi sicuramente la media delle temperature si attesterà sui 2 o 3 gradi sopra la media stagionale anche a luglio e agosto. Molto probabilmente la causa è questo anticiclone africano che, già ora, sta travolgendo l’Italia.

Emergenza siccità nei mesi estivi

Altro elemento assai più preoccupante riguarda ovviamente l’assenza di piogge. Anche a luglio e agosto sembra che non ci saranno precipitazioni di rilievo a donare sollievo al nostro territorio. Per questo la paura di una carenza di acqua continua a farsi sentire in modo piuttosto prepotente.

Chiaramente, come abbiamo anticipato in apertura, queste sono solo tendenze che andranno confermate poi con il passare delle settimane e dei mesi. Al di là della preoccupazione per il caldo non possiamo non soffermarci sul rischio siccità. La carenza di piogge sta causando non pochi problemi. Sia a livello ambientale che umano. Le coltivazioni infatti sono tra le prime realtà a soffrire di questo problema con danni che si ripercuotono poi sulla vita di tutti noi.

Come scappare dal caldo?

Insomma, sembra che l’estate 2022 a livello meteorologico ci farà penare parecchio. Meglio organizzare subito delle ferie al mare per trovare un po’ di refrigerio con un bel tuffo nelle meravigliose acque nostrane rilassandosi sulle principali spiagge Bandiere Blu d’Italia!