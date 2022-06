By

La novità per chi viaggia in treno: Trenitalia aumenta le corse dei Frecciarossa in Francia. Tutte le informazioni utili da conoscere



Cresce il servizio Frecciarossa di Trenitalia in Francia, con nuove corse tra Lione e Parigi. Una buona notizia per chi vuole raggiungere e spostarsi all’interno della Francia con il treno italiano.

A seguito dell’introduzione dei treni Frecciarossa di Trenitalia sulla linea da Milano a Parigi, il 18 dicembre 2021, continua a crescere il servizio della società ferroviaria italiana in Francia.

Vi avevamo già riferito di un incremento delle corse dei Frecciarossa tra Lione e Parigi, a partire dallo scorso 5 aprile. Ora, un nuovo aumento dei collegamenti tra le due città è stato introdotto per la stagione estiva. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Trenitalia aumenta le corse dei Frecciarossa in Francia

Trenitalia ha deciso di aumentare i treni Frecciarossa 1000 sulla tratta tra Parigi e Lione, attivando quattro nuove corse giornaliere dal 1° giugno. Si tratta di un importante incremento di servizio sempre più utilizzato dai francesi, con l’arrivo di Trenitalia in Francia a seguito della liberalizzazione del trasporto ferroviario.

Con le sei corse attivate lo scorso aprile, salgono dunque a dieci i viaggi giornalieri del Frecciarossa tra le stazioni di tra Parigi Gare de Lyon e Lione Part Dieu e Perrache. I quali si aggiungono ai quattro viaggi (andata e ritorno) già disponibili sulla tratta da Parigi a Milano, via Lione.

Da quando è stata lanciata la tratta Parigi-Lione, già 210mila passeggeri hanno viaggiato a bordo dei treni Frecciarossa, con un’offerta complessiva di 4.600 posti in più al giorno e con un aumento del 20% di treni tra le due città francesi.

Per i viaggi in treno di questa estate, si possono prenotare tutti i treni Frecciarossa Parigi-Lione e Parigi-Milano sul sito web trenitalia.com, attraverso l’app Trenitalia France, nelle biglietterie delle stazioni italiane e in quelle di Parigi Gare de Lyon e Lyon Part-Dieu e anche presso alcuni partner di distribuzione.

Ulteriori informazioni sul Frecciarossa Milano-Parigi sul sito web di Trenitalia: https://www.trenitalia.com/it/le_frecce/il-frecciarossa-arriva-a-parigi-.html.html

Infine, per chi viaggia in treno in Italia, ricordiamo che Trenitalia ha prorogato l’offerta del trasporto gratuito della bicicletta sugli Intercity.