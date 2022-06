In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2022 ecco le frasi più belle ed interessanti per sensibilizzare sul tema.

Come ogni 5 giugno, anche in questo 2022, oggi è la Giornata Mondiale dell’Ambiente. Una celebrazione e una ricorrenza che continuiamo a celebrare dal 1974 ad oggi. Per farlo al meglio abbiamo trovato un po’ di frasi perfette da inviare ad amici e parenti per sensibilizzare sul tema del rispetto del Pianeta.

Le frasi per la Giornata Mondiale dell’Ambiente sono tante. Sul web se ne trovano tantissime, ma il consiglio che vi diamo per celebrare questo 5 giugno 2022 è quello di trovare un aforisma, una citazione o un pezzo di discorso che tratti un tema a voi caro legato all’ambiente.

Noi ne abbiamo trovate alcune per voi!

Frasi per la Giornata dell’Ambiente 2022

Mandare delle frasi di auguri per la Giornata Mondiale dell’Ambiente 2022 di oggi 5 giugno è un piccolo obbligo morale per ricordare a tutti di che ricorrenza importante stiamo parlando. Non tutti infatti si ricordano della celebrazione e quindi ricevere una frase per la Giornata dell’Ambiente può scuotere qualche coscienza e risvegliare la memoria!

Ma entriamo nel vivo e iniziamo con alcune frasi di persone famose che hanno celebrato e onorato l’importanza della nostra madre Terra nel modo più puro possibile.

La natura ci sfida ad essere solidali e attenti alla custodia del creato, anche per prevenire, per quanto possibile, le conseguenze più gravi – Papa Francesco

Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d’arte che si possa desiderare – Andy Warhol

Ai nostri giorni quasi ogni cosiddetto miglioramento a cui l’uomo possa por mano, come la costruzione di case e l’abbattimento di foreste e alberi secolari, perverte in modo irrimediabile il paesaggio e lo rende sempre più addomesticato e banale – Henry David Thoreau

Conoscere il tuo pianeta è un passo verso il proteggerlo – Jacques-Yves Cousteau

Frasi di Greta Thunberg sull’importanza del rispetto dell’ambiente e della natura

Altra fonte di grande ispirazione per trovare una frase giusta da usare in occasione della Giornata Mondiale Dell’Ambiente 2022 è Greta Thunberg! L’attivista giovanissima ha dato a tutti i grandi politici del mondo del filo da torcere! E allora ecco alcune delle sue frasi da poter inviare ad amici e parenti per ricordare l’importanza di rispettare il nostro Pianeta.

Siamo all’inizio di un’estinzione di massa. E tutto ciò di cui parlate sono soldi e favole di eterna crescita economica? Come vi permettete?

Non dobbiamo pensare all’ottimismo o al pessimismo quanto piuttosto a essere realisti. Bisogna dire la verità, qual è la situazione e cosa dobbiamo fare per prevenire una catastrofe, dire le cose come stanno.

Dobbiamo arrabbiarci e trasformare quella rabbia in azione.

Avete fatto la vostra parte?

Ecco allora che vi abbiamo fornito una bella carrellata di frasi per la Giornata Mondiale dell’Ambiente 2022! Avete già trovato la vostra preferita?