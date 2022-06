L’asciugamano da mare o da spiaggia non è un mero accessorio. È un vero e proprio

L’asciugamano da spiaggia è un amico fidato che, durante l’estate e nel corso delle nostre vacanze al mare è sempre al nostro fianco. Può sembrare un elemento banale, la cui scelta non deve essere fatta con particolare attenzione, ma al momento dell’acquisto vi renderete conto che invece ce ne sono tantissimi.

Come scegliere il miglior asciugamano da spiaggia allora? Quali sono le caratteristiche che deve avere un telo mare meraviglioso, ma soprattutto funzionale? Scopriamolo insieme con questa rapida, ma efficace guida!

Di che materiale deve essere fatto un asciugamano mare?

Un telo mare deve essere bello, ovvio, ma anche funzionale. I cari e vecchi asciugamani da spiaggia sono sicuramente tra quelli più fantasiosi a livello di disegni e decorazioni, ma non si asciugano facilmente. Se siete tra coloro che vivono un eterno via vai tra spiaggia e acqua potrebbe farvi comodo un asciugamano in microfibra che si asciuga con estrema rapidità.

Telo mare: gli optional che non devono mancare

Se siete tipi da sdraio o lettino, valutate poi gli optional che può avere il vostro asciugamano da spiaggia! Ce ne sono alcuni che hanno delle comode tasche laterali dove inserire il libro o la crema solare senza dover correre in cabina ogni 10 minuti. Altri invece hanno dei piccoli elastici per fissare il telo alla seduta in caso di vento. Non dimenticate poi che alcuni asciugamani sono leggermente imbottiti, come dei mini materassini, perfetti se siete amanti delle spiagge con le pietre o degli scogli.

Asciugamano mare antisabbia

Ultimo ma non per importanza, è poi l’asciugamano da spiaggia antisabbia. Sembra una follia? Un qualche arcano attrezzo venuto dal futuro? E invece è semplicemente realizzato con un materiale che consente ai granelli di sabbia di scivolare al di sotto del telo, ma non di risalire. Quindi il vostro telo mare sarà sempre pulito!

È tempo di andare al mare

Chiaramente il miglior asciugamano da mare può avere tutte queste caratteristiche o solo alcune. Molto dipende da voi e dalla tipologia di vacanza che avete intenzione di fare. Valutata magari una delle spiagge più belle d’Italia per il 2022 e poi scegliete il vostro asciugamano da spiaggia ideale!