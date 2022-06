Tutte le ultime novità per i viaggi in estate: Wizz Air aumenta i voli da Roma Fiumicino per le mete di vacanza. Le informazioni aggiornate.

Buone notizie per chi vola da Roma verso le mete di vacanza. La compagnia low cost Wizz Air ha aumentato la sua offerta di voli per la stagione estiva.

Continuano a crescere i voli verso le mete di vacanza, messi a disposizione dalle compagnie aree low cost per l’estate 2022.

In questo caso l‘incremento dell’offerta viene dalla compagnia aerea ungherese Wizz Air sui voli in partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino. Sarà dunque più facile e più economico raggiungere mete da sogno in Croazia, Grecia e Spagna grazie ai nuovi voli. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Prima, vi ricordiamo anche i nuovi voli per l’estate di Ryanair in partenza dagli aeroporti di Bari e Brindisi.

Wizz Air aumenta i voli da Roma Fiumicino per le mete di vacanza

Raggiungere le mete di vacanza in Croazia, Grecia e Spagna sarà più facile per chi viaggia in aereo da Roma, grazie alla nuova programmazione per l’estate 2022 di Wizz Air.