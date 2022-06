Piatti tipici francesi da mangiare a pranzo o a cena? Siete convinti che in vacanza non mangerete nulla? Noi abbiamo provato 8 ricette pazzesche.

La meraviglia di un viaggio in Francia. Lo stupore nell’ammirare paesaggi e città che non credevate potessero esistere. Ma non solo: una vacanza in questo Paese significa anche confrontarsi con i piatti francesi. Nessuno storca il naso o lo arricci di disgusto. Abbiamo scoperto 8 ricette che sono da far girare la testa!

Cosa mangiano tutti i giorni i francesi? Ve lo siete chiesti, lo sappiamo. Questo perché molto probabilmente la cucina francese non è propriamente quello che avete sempre desiderato. Anzi, troppo spesso avete considerato questi piatti come non buoni perché “come si mangia in Italia non si mangia da nessuna parte”. Vero. Ma noi abbiamo provato 8 piatti tipici francesi buonissimi che dovreste assolutamente provare al più presto!

Piatti tipici francesi per pranzo o cena da assaggiare assolutamente

Con le nostre guide sul cosa vedere o cosa fare a Mentone, oppure su cosa non potete perdervi a Parigi, in Provenza e in altre zone della Francia vi abbiamo informato sulle bellezze culturali. Ora è tempo di preparare lo stomaco per assaggiare delle ricette francesi inaspettatamente buonissime, dei piatti tipici per pranzo o per cena!

Bouillabaisse: non è una zuppa di pesce, è un piatto che eleva i sapori del mare ad un livello altissimo. Gli ingredienti? Misti e variabili a seconda della zona e della regione in cui ci si trova. A noi è piaciuta tantissimo anche con i crostacei e una leggera nota piccante nel brodo, ma una cosa che non deve proprio mancare sono i crostini di pane! Zuppa di cipolle: non provate nemmeno a pensare di farvela a casa. Non vi verrà mai così. Uno dei piatti tipici francesi è infatti questa semplice preparazione arricchita però da pane tostato e formaggio che ricopre tutta la parte liquida. Abbiamo già l’acquolina in bocca solo a pensarci. Crepes: salata o dolce, la crepe è un piatto francese classico, esportato e cucinato in tutto il mondo, che non tramonterà mai. La tradizione bretone vuole che la preparazione sia fatta con grano saraceno: noi l’abbiamo assaggiata così ed è spettacolare! Jambon-beurre: sì, se siete stati in Francia e avete ordinato un panino al prosciutto molto probabilmente il cameriere vi avrà chiesto “Beurre?” e voi, non proprio padroni della lingua avrete annuito senza capire. Salvo poi assaggiare il vostro panino e capire che si tratta di prosciutto su pane imburrato. La domanda è: perché non ci abbiamo pensato prima? Quiche Lorraine: fate spazio a uova, pancetta e pasta sfoglia. Una torta salata francese che è assolutamente da provare durante un brunch in una qualsiasi città. Si tratta di una ricetta semplice, anche in questo caso, ma è deliziosa e soprattutto ricca di energia! Ratatouille: non potevamo mica non citare il piatto francese più famoso in assoluto! Il paradiso dei vegetariani, una tradizione culinaria nata essenzialmente in Provenza e composta da melanzane, zucchine, peperoni, pomodori, cipolla… Il tutto cotto in casseruola dando vita ad una sorta di mini stufato. Profiteroles: scivoliamo nel mondo dei dolci con uno dei simboli dei piatti francesi per eccellenza. Queste paline ripiene di crema, o gelato, sono dei piccoli bigné di pasta choux. Tarte Tatin: levate dalla memoria tutte le torte di mele fin qui conosciute perché questa è la regina incontrastata. Mele caramellate, cotte in una pasta capovolta con tanto di crosticina da spezzare in bocca in un’esplosione di piacere.



La ricetta della tarte tatin dello chef damiano carrara

Vi è venuta fame?

Che ne dite? Vi abbiamo convinto a provare alcuni piatti tipici francesi per pranzo o per cena che sono letteralmente buonissimi? Fidatevi di noi e fateci sapere dopo che li avrete assaggiati!