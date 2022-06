Perdasdefogu è un piccolo borgo finito nel Guiness dei Primati per la più alta concentrazione di centenari del mondo.

C’era un famoso libro di José Saramago intitolato Le intermittenze della morte che racconta di un paese in cui la morte ha smesso di fare il suo dovere. Ci è balzato subito alla memoria leggendo di questo borgo italiano entrato nel Guinnes dei Primati per via della grandissima quantità di centenari che qui abitano.

Siamo a Perdasdefogu, un piccolo borgo di 2000 abitanti, in provincia di Nuoro in Sardegna nella zona di Ogliastra. Il paesino è entrato nel Guinnes World Records per essere il luogo con la maggior concentrazione di centenari di tutto il Pianeta. Ok, non siamo come nel libro di Saramago, ma qui diciamo che la morte se la sta prendendo comoda.

Perdasdefogu, il borgo italiano della Zona Blu

Sembra quasi blasfemo scherzare o sorridere della morte, eppure gli abitanti di questo paesino Perdasdefogu probabilmente lo stanno facendo. Come riporta SiViaggia, si trovano qui 8 cittadini, nati e residenti, che hanno raggiunto e superato il secolo di vita. Il paese si trova in quella che viene definita come Blu Zone, ossia un luogo nel mondo dove le aspettative di vita sono più alte della media mondiale!

Quali altri paesi hanno un’alta aspettativa di vita?

Se vi state chiedendo quali sono le altre aree del mondo della Blu Zone eccole qui:

L’Isola di Okinawa in Giappone

in Giappone La Penisola di Nicoya in Costa Rica

in Costa Rica Icaria in Grecia

in Grecia Loma Linda in California

A cosa è dovuta questa longevità?

Ma a cosa è dovuta questa estrema longevità? Pare che alcune caratteristiche comuni a queste aree siano uno scarso tabagismo, una dieta quasi completamente vegetariana, una costante attività fisica sebbene moderata dovuta alla vita campestre, il consumo di legumi e il mood di vita in cui tutti aiutano e la famiglia è molto importante.

State pensando di trasferirvi?

Diventare come il borgo di Perdasdefogu per tutte le città italiane non è facile, anzi. Però questa tipologia e mood di vita possiamo in qualche modo cercare di farlo nostro. Magari non saremo centenari, ma riusciremo a vivere meglio!