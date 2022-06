Dovremo dire addio ai matrimoni stile Elvis a Las Vegas?

Scappo e mi sposo a Las Vegas nella Cappella di Elvis. Lo abbiamo pensato o visto nei film, ma ora forse non sarà più possibile.

Anche se non è un’usanza tipicamente italiana, l’ideale del matrimonio a Las Vegas, a tema Elvis, o con un celebrante travestito proprio da Elvis, è universalmente riconosciuto. Peccato però che stia tutto per finire.

Come riporta TravelMole, infatti, sembra che i matrimoni a tema Elvis a Las Vegas potrebbero a breve essere banditi per sempre. Ma come mai? Cosa sta succedendo?

La tradizione del matrimonio a Las Vegas con Elvis

L’idea di sposarsi a Las Vegas ha un non so che di trasgressivo. Lo abbiamo visto nei film dove coppie di innamorati ostracizzati dalla famiglia fuggivano in una cappella nella cosiddetta città del peccato e, davanti ad un Elvis improvvisato, si univano in matrimonio.

Ma anche in serie tv cult, come Friends, ad un certo punto a Las Vegas Ross e Rachel, dopo aver bevuto un po’ troppo, decidono di sposarsi. Insomma, le cappelle nuziali a tema Elvis a Las Vegas sono veramente un simbolo di questa città.



Perché non ci si potrà più sposare nelle chiese di Elvis?

Da qualche giorno circolano però brutte notizie in merito alle abbazie a tema Elvis a Las Vegas. Pare infatti che la società di licenze “The King’s Authentic Brands Group” abbia inviato un po’ di avvisi di cessazione dell’attività a diverse cappelle nuziali a Sin City.

Il motivo sembra piuttosto semplice: un uso non autorizzato del nome, della somiglianza e dell’immagine di Elvis a scopi commerciali. Sembra quindi che questo “veto” al matrimonio a tema The King sia solo ed esclusivamente indirizzato a chi non ha il marchio autorizzato insomma.



Alcune cappelle nuziali però si sono lamentate in quanto l’industria nuziale a tema Elvis è una fetta importante degli introiti legati al mondo dei matrimoni a Las Vegas. Senza la possibilità di sfruttare questa figura molte realtà rischiano quindi di fallire.

E adesso?

Vedremo quindi come si evolverà questa particolare situazione e se i matrimoni a tema Elvis a Las Vegas verranno tutti “legalizzati” con marchio ufficiale, oppure se la città del peccato dovrà trovare un nuovo escamotage per attirare i turisti!