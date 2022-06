Consigli di viaggio: ecco perché visitare Lecce in questo periodo, cosa vedere e cosa fare in città. Tutte le informazioni utili.

La città di Lecce con i suoi sontuosi edifici barocchi, tra chiese e palazzi, è un’autentica meraviglia tutta da scoprire tra le città d’arte italiane. Ancora di più in questo periodo.

Se capitate per un weekend o una vacanza al mare in Salento non potete mancare la visita alla stupenda città di Lecce. Il suo centro storico pieno di palazzi storici e chiese antiche, quasi tutti in stile barocco, vi lascerà estasiati.

La città si trova nell’entroterra della penisola salentina, più vicina alla costa adriatica, comunque facilmente raggiungibile anche da quella ionica. Capoluogo del Salento, Lecce è un autentico scrigno di tesori di architettura, arte e storia, ma anche un vivace centro con numerosi locali e una intensa attività culturale.

Dal cuore di Lecce, poi, parte il Cammino del Salento, un suggestivo itinerario a piedi fino a Santa Maria di Leuca che raggiunge la tappa intermedia di Otranto con due percorsi, una via mare e uno via terra. Vi abbiamo consigliato questo itinerario tra i 3 cammini da fare adesso al Sud Italia.

Il motivo per cui vi consigliamo di visitare Lecce in questo periodo, però, è anche un altro. Vi spieghiamo quale.

Perché visitare Lecce in questo periodo: cosa vedere e cosa fare in città

Visitare il centro storico di Lecce è un’esperienza che vi lascerà letteralmente estasiati. Le bellezze della città vi lasceranno davvero senza fiato. Dal Duomo di Santissima Maria Assunta alla Basilica di Santa Croce, il caratteristico stile del Barocco leccese vi regalerà meraviglie architettoniche inattese.

Vi abbiamo già proposto la nostra guida alla città di Lecce, così come consigli di viaggio dettagliati sulle 10 cose da vedere e da fare in città.

Qui, invece, vi suggeriamo una vista speciale al Duomo di Lecce: la salita al campanile, grazie al nuovo ascensore panoramico, da poco aperto. Inaugurato lo scorso maggio, l’ascensore sale fino al terzo livello del campanile seicentesco, a 43 metri di altezza dei 70 complessivi della struttura. Dal terzo piano potrete ammirare una vista da togliere il fiato sulla piazza del Duomo e su tutta Lecce.

Al punto di arrivo sono disponibili i quattro balconi panoramici che sporgono dal campanile, che permetteranno di ammirare una vista a 360 gradi sulla città e sul territorio circostante, fino al Mare Adriatico e nei giorni più limpidi anche fino alla costa dell’Albania. Sui balconi, i visitatori troveranno anche dei sensori multimediali per focalizzare l’attenzione sui punti di interesse principali del panorama.

L’ascensore, collocato all’interno del campanile del Duomo, parte dai sotterranei e sale fino al terzo dei cinque piani della struttura, offrendo ai visitatori anche la vista insolita della struttura muraria interna e delle quattro campane, collocate al terzo piano. L’impianto ha una tecnologia di avanguardia che riduce al minimo il consumo energetico.

L’ascensore del campanile del Duomo di Lecce è aperto nei mesi estivi, da maggio a settembre, con orario dalle 10.00 alle 20.00. Sono ammessi 15 visitatori per turno. La visita dura 20 minuti.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: chieselecce.it/it/homepage