Viaggi per le vacanze, segnaliamo da Trenitalia la promozione per l’estate con sconti fino al 60%. Tutte le informazioni utili.

Per i vostri viaggi d’estate low cost, vi segnaliamo l’ultima promozione di Trenitalia con sconti fino al 60% in meno sul biglietto del treno.

Un’occasione da non perdere per tutti coloro che scelgono il treno per spostarsi in Italia, verso le mete di vacanza, che sia al mare o in città.

Si tratta della Promo Estate Frecce di Trenitalia, valida per viaggiare sui treni Frecciarossa e Frecciargento. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Vi ricordiamo anche gli sconti per viaggiare con Trenitalia o Italo per le elezioni del 12 giugno.

Trenitalia: promozione per l’estate con sconti fino al 60%

Tempo d’estate, tempo di vacanze e con la nuova stagione arrivano tante offerte e promozioni per viaggiare low cost anche in treno. Chi si sposta in Italia, per raggiungere località di mare, montagna, lago o le città d’arte, e preferisce il treno, ha a disposizione diverse occasioni per risparmiare sul prezzo del biglietto. Basta trovare l’offerta giusta.

Qui vi segnaliamo la Promo Estate Frecce di Trenitalia, rilanciata per la nuova stagione. L’offerta prevede sconti fino al 60% sul biglietto per i treni Frecciarossa e Frecciargento.

La promozione è valida per i biglietti nei livelli di servizio Business, Premium e Standard, delle Frecce. Lo sconto si applica sul prezzo del biglietto Base intero. I prezzi sono differenziati per relazione e per classe o livello di servizio scelti. Comunque, all’offerta si applica un prezzo minimo di 7,90 euro. Dalla promzione sono esclusi il livello Executive e il salottino.

L’offerta è a posti limitati, che variano in base al giorno, al treno e alla classe o livello di servizio. Inoltre, non è cumulabile con altre riduzioni ad eccezione di quella prevista a favore dei ragazzi.

Il biglietto con lo sconto del 60% per i treni Frecciarossa e Frecciargento può essere acquistato fino alle ore 24 del quattordicesimo giorno precedente la partenza del treno. I biglietti in promozione possono essere acquistati presso le biglietterie, le agenzie di viaggio abilitate, le Self Service, il sito internet di Trenitalia, tramite l’App Trenitalia e chiamando il Call Center (numero a pagamento).

Va ricordato che il biglietto acquistato con la promozione non è modificabile né rimborsabile.