Cristina Bowerman, ovvero quando la grande cucina incontra la creatività. Se è l’originalità culinaria quello che cercate in un luogo unico il ristorante di Cristina Bowerman è il vostro ristorante!

Cristina Bowerman l’avete vista in tv e vi siete innamorati della sua creatività. Se volete assaggiare anche le sue specialità culinarie dovete andare nel suo ristorante. Ma quanto costa e dove si trova il ristorante di Cristina Bowerman?

La cucina della chef pugliese vi permetterà di gustare piatti appetitosi, originali, in grado di mescolare ingredienti ed aromi particolari. Ma quanto vi costerà questa esperienza culinaria e dove dovete andare per provarla. Ecco tutte le informazioni sul ristorante di Cristina Bowerman.

Il ristorante di Cristina Bowerman: i prezzi e dove sta

Cristina Bowerman è nata nel 1966 a Cerignola, nella splendida terra di Puglia. Prima di approdare in cucina la sua irrefrenabile creatività era stata indirizzata verso il mondo della grafica creativa. Dopo, però, è scoppiata la passione per la cucina, dove accanto all’immancabile tradizione vi deve essere tanta creatività ed originalità. Appena s’incontra Cristina Bowerman s’intuisce subito che la banalità non è per lei.

I suoi capelli color viola sono lo specchio della sua creatività. Una creatività vulcanica che le ha permesso di dare una sua personalissima lettura della gastronomia. Una lettura originale, dove niente è ripetitivo, ma tutto nasce quasi all’istante, secondo l’istinto e l’intuizione del momento. Ma se quasi nulla è ripetitivo, assolutamente nulla è dovuto al caso. Creatività non è sinonimo di improvvisazione. Tutt’altro.

Il ristorante si trova a Roma

Che l’originalità è la caratteristica della Chef Bowerman lo possono confermare coloro che ormai abitualmente frequentano il ristorante della chef pugliese. Il suo Glass Hostaria si trova in uno degli angoli più belli e caratteristici di Roma, a Trastevere. Precisamente in vicolo del Cinque, 58. La guida Michelin ha assegnato una stella al ristorante della vulcanica chef pugliese, definendola spumeggiante nella vita come all’interno della sua cucina.

Trastevere è uno dei cuori più autentici e genuini di Roma. Fra i suoi caratteristici vicoli si trovano ristoranti turistici, locali alla moda e anche ristoranti di haute cuisine. Il quartiere è uno dei più apprezzati dalla movida e nelle sere del venerdì e del sabato orde di giovani animano le sue stradine e riempiono le piazze.

Se fate un giro per Trastevere in giornata potrete ammirare la splendida piazza di Santa Maria in Trastevere con la spettacolare Basilica romanica. E poi piazza Trilussa, piazza Belli e i vicoli genuini di Roma.

Ma quanto costa mangiare al Glass Hostaria di Cristina Bowerman, a Trastevere?

Listino Prezzi del Glass Hostaria

Al Glass Hostaria di Cristina Bowerman, a Trastevere, è possibile scegliere tra due tipologie di menù fissi. Il primo è denominato il menuCristina, ed è un magnifico viaggio gastronomico dal nord al sud, dove sapori di terra si uniscono a quelli di mare. Sono in tutto 8 portate, per un costo complessivo di 110 euro, bevande escluse.

Il secondo menù è denominato invece Verde dato che trattasi di un menu totalmente vegetariano consistente in 6 portate complessive. Costo di questo secondo menu 90 euro, anche in questo caso con le bevande escluse.

Ovviamente c’è poi il Menù alla Carta, che comprende alcune delle specialità creative di Cristina Bowerman, quali, ad esempio: Linguine, anguilla affumicata, mela, foie gras, e cipolla rossa in agrodolce. Costo 38 euro

Oppure Agnello al sumac, carote al caffè e gorgonzola in polvere. Costo 38 euro. Questi sono soltanto alcuni esempi della cucina unica ed originalissima della chef pugliese, il resto lo troverete al Glass Hostaria di Cristina Bowerman, a Trastevere, nel cuore della Capitale.