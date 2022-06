La spiaggia più bella del Mediterraneo è a due passi da noi. Le spiagge e il mare più bello dell’Albania è a Sud, a Ksamil con le sue celebri Bora Bora Beach e Tre Ishjuit

L’Albania offre incantevoli spiagge e un mare turchese e cristallino. La costa sud dell’Albania è quella che offre i paesaggi più belli, il mare più pulito e le spiagge più selvagge. E quando diciamo che è un posto bellissimo non è tanto per dire: è davvero spettacolare!

Un lungo susseguirsi di cale e litorali si alterna per chilometri. Nella parte più meridionale del Paese, a poca distanza dalla dogana con la Grecia, si trovano alcune delle località più famose: Saranda, città turistica con un’intensa vita notturna e Ksamil famosa per le sue spiagge e il suo mare, considerato il ‘mare più bello dell’Albania’ secondo molti viaggiatori.

Ksamil è stato rinominato perfino Caraibi d’Europa per la sua spiaggia, la Bora Bora Beach ed è una delle destinazioni emergenti sempre più apprezzata dai viaggiatori per la bellezza paesaggistica. L’Albania è pronta a prendersi lo scettro di destinazione top per l’estate.

Le spiagge più belle di Ksamil

A Ksamil ci sono diverse spiagge tutte estremamente belle. Non aspettatevi una lunga spiaggia, qui ci sono diverse cale, separate da scogliere, ognuna con le sue caratteristiche. L’acqua è trasparente e in alcune cale – più riparate da correnti che altre – anche piuttosto calda. Davanti a Ksamil si trovano tre isolette che rendono questo luogo particolarmente incantevole. Come detto molti hotel hanno la loro spiaggia, ma ce ne sono diverse da scoprire. Per chi ha bambini e cerca quindi comodità potrebbe essere adatta la Loris Beach o la Pema e Thate.

La spiaggia di Bora Bora Beach

Ksamil è famosa soprattutto per una sua spiaggia, quella che le è valsa il soprannome di Caraibi d’Europa. Questa spiaggia chiamata Bora Bora Beach è di sabbia bianca e finissima affacciata su un mare turchese con basso fondale, con un’acqua incredibilmente trasparente e tiepida. Davanti le tre isolette che spiccano con il verde della loro lussereggiante vegetazione. Un lungo pontile parte dalla spiaggia per raggiungere le imbarcazioni che portano alle isolette. Sulla spiaggia si trova uno stabilimento balneare e una porzione di spiaggia libera.

La spiaggia di Tre Ishuit Beach

E’ la spiaggia più famosa di Ksamil e si trova proprio prospiciente le tre isolette, una delle quali potrete anche raggiungerla a nuoto. Sua caratteristiche sono la sabbia bianchissima su un mare di un turchese acceso. La spiaggia ha uno stabilimento balneare e un ristorante e dispone anche di un comodo parcheggio.

Le spiagge delle isole di Ksamil

Le isole si possono raggiungere grazie a delle imbarcazioni e qui in queste piccole spiagge prevalentemente di ciottoli trooverete un mare ancora più bello. Sappiate che in questi tre isolotti – due dei quali collegati da un istmo di spiaggia – non ci sono servizi, quindi se volete passarci la giornata dovrete portarvi tutto il necessario.

Spiaggia di Pema e Thate

Questa spiaggia offre tutto quello che potete desiderare. Si alternano infatti tratti sabbiosi ad altri rocciosi, fodnali bassi per metri a zone di scogli, a piattaforme per lettini. La zona sabbiosa è quella preferita dalle famiglie con bambini, mentre quella rocciosa è preferita dagli amanti dello snorkeling. Sulla spiaggia è presente un bar stabilimento e diversi servizi per giochi acquatici e dal piccolo pontile ci si imbarca per un tour delle isole.