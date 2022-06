Avete mai visto dove vive Milly Carlucci? La sua casa da sogno è pronta ad accogliervi.

Durante la sua attività professionale la casa di Milly Carlucci sono gli studi televisivi dove cura ogni singolo dettaglio della trasmissione che andrà poi a condurre. Professionalità, attenzione alla cura del benché minimo dettaglio, l’hanno fatta la conduttrice numero uno della nostra televisione. E le stesse caratteristiche le ritroviamo nella sua casa. Ma dove vive Milly Carlucci e com’è casa sua?

Dove vive la Carlucci: la sua casa da sogno

Preparare prima a tavolino e poi mettere tutto a fuoco all’interno degli studi televisivi, è un lavoro imponente per Milly Carlucci ed il suo fidato staff di collaboratori. Trasmissioni di grande successo quali Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato presuppongono un lungo e paziente lavoro di preparazione, la vera base, ed il vero segreto, di programmi che ottengono poi grandi ascolti.

Gli studi televisivi, però, sono la sua casa soltanto durante le lunghe giornate lavorative. Quando poi tutto questo è finito, Milly Carlucci ritorna alla “sua” vera casa, quella che condivide con la sua bellissima famiglia e che uno specchio fedele della sua personalità, del suo carattere e del suo buon gusto. Ma dov’è che risiede la bravissima conduttrice abruzzese?

La sua bellissima dimora è a Roma, in zona Camilluccia. Siamo nel cuore della capitale, esattamente nel XV Municipio, quello della Vittoria. La Camilluccia è uno degli angoli verdi più belli ed eleganti di Roma, non molto distante da Monte Mario.

La sua vocazione residenziale la si può notare dai tanti condomini eleganti e ville di pregio che la caratterizzano. Proprio nel quartiere Vittoria si trova Piazza Mazzini e gli storici studi televisivi della RAI. Per la grande conduttrice abruzzese si può dire che casa e lavoro siano davvero a due passi l’una dall’altro.

La sua splendida casa nella Capitale

E quando Milly Carlucci ritorna stanca, ma soddisfatta, dopo un’estenuante giornata di provini e prove ad accoglierla c’è il suo splendido nido, che condivide soltanto con il marito Angelo Donati poiché i loro due figli, Angelica e Patrick, vivono ormai altrove. Un bellissimo appartamento ubicato nel cuore di Roma, dove lo stile e l’eleganza della conduttrice sembrano riproporsi pari pari.

Una pavimentazione dove il parquet regna sovrano e dove le grandi vetrate presenti in molti punti dell’abitazione fanno sì che la stessa risplenda di luce naturale. Inoltre i colori chiari delle pareti e delle tende, che sconfinano tra il color oro ed il beige, regalano ulteriore luminosità all’intero ambiente.

Una splendida libreria fa spesso da sfondo ai collegamenti da casa della conduttrice, libreria che contiene un gran numero di eleganti volumi e che dona un tocco di ulteriore classe e stile all’appartamento.

La vista su Roma

Uno splendido panorama di Roma non può certo mancare in un appartamento di tale bellezza ed eleganza, così come non possono mancare gli angoli che la conduttrice abruzzese ha dedicato alle sue bellissime piante. Angoli verdi che si integrano perfettamente al gioco di luce e colori già presenti e che fanno di questo appartamento un inno alla bellezza, allo stile ed al buon gusto.

Un appartamento che, in sintesi, è Milly Carlucci, poiché la rappresenta nella maniera migliore ed assoluta. La stessa identica cura maniacale di ogni singolo dettaglio che contraddistingue da sempre la sua attività professionale, la si ritrova all’interno della sua casa. Qui è dove vive la Carlucci: la sua casa da sogno. La casa da sogno per tanti ma, purtroppo, non per tutti.