I 3 cammini da fare adesso al Sud Italia, dove andare

Vi proponiamo i 3 cammini da fare adesso al Sud Italia, ecco dove andare. I luoghi bellissimi da visitare a piedi.

Per i vostri viaggi alla scoperta delle meraviglie d’Italia, vi proponiamo dei luoghi meravigliosi, tutti da visitare a piedi. Si tratta infatti di cammini, lungo antiche vie di pellegrinaggio o sentieri di viandanti e pastori.

Il turismo dei cammini sta diventando molto popolare tra gli italiani. È un modo per scoprire e riscoprire le bellezze del nostro territorio, da una prospettiva nuova, quella del viaggio a piedi, lento e pieno di sorprese.

Negli ultimi anni sono stati ritrovati e recuperati diversi percorsi di cammini, sia religiosi, sia legati all’antica tradizione della pastorizia o semplicemente utilizzati dai viaggiatori che un tempo attraversavano la penisola a piedi o a cavallo.

Questi percorsi vengono attraversati oggi da numerose persone. Sia come pellegrinaggi religiosi sia per turismo, sport e cultura. Qui vi segnaliamo 3 cammini da fare adesso al Sud Italia. Ecco dove andare.

Vi ricordiamo anche di non perdere la prossima iniziativa del Touring Club Italiano, tutta dedicata ai cammini, un weekend, l’11 e 12 giugno, alla scoperta di 20 cammini in 20 regioni d’Italia.

I 3 cammini da fare adesso al Sud Italia

A chi ama stare all’aria aperta, fare lunghe passeggiate o attività di trekking, andare alla scoperta di nuovi paesaggi naturali, insieme a piccoli borghi, città storiche, monumenti nascosti, pievi, castelli e tante altre meraviglie del nostro territorio, consigliamo di percorrere i cammini che attraversano l’Italia.

Dopo avervi consigliato i 3 cammini da fare nel Centro Italia, vi proponiamo quelli da fare ora al Sud. Alla scoperta di autentiche meraviglie, naturali, storiche e artistiche.

Cammino del Salento

Tra i cammini da fare in questo momento al Sud Italia ve ne consigliamo uno davvero affascinante, con doppio itinerario. Si tratta del Cammino del Salento che parte da Lecce e seguendo un percorso di mare o di terra arriva fino a Otranto, dove poi prosegue con un unico itinerario fino a Santa Maria di Leuca.

Il punto di partenza è Porta Napoli a Lecce. Si attraversa il centro storico della bellissima città, poi da piazza Sant’Oronzo il cammino si divide: si prende la strada per il Castello Carlo V per la Via del Mare oppure si procede verso Porta San Biagio per la Via dei Borghi. L’itinerario della Via del Mare è lungo 115 km e ha 5 tappe, con arrivo sulla costa del Mare Adriatico già nel primo giorno di cammino, per alcuni tratti è previsto anche il passaggio sulla spiaggia. Più lungo il percorso della Via dei Borghi con 135 km in 6 tappe, con più luoghi d’arte e cultura da vistare, passando per strade di campagna con muretti a secco, tra gli uliveti. Dopo Otranto sono previste le ultime 3 tappe in un unico percorso, lungo sentieri a mezza costa, tra torri costiere, grotte, piscine naturali e piccole baie. Per informazioni: www.camminodelsalento.it

La Via della Transumanza

Tra i 3 bellissimi cammini da fare adesso al Sud Italia, segnaliamo un altro suggestivo percorso, quello dei pastori del Sud Italia lungo gli antichi tratturi della transumanza, dall’Abruzzo alla Puglia. Oggi questi sentieri vengono attraversati a piedi e in bicicletta, alla scoperta di paesaggi straordinari, seguendo percorsi che si perdono nel tempo, testimonianze di civiltà antichissime. Il tratturo italiano più lungo e importante è il Tratturo Magno da L’Aquila a Foggia, dall’Abruzzo alla Puglia, passando per il Molise. Si tratta di un percorso dalla montagna al mare, lungo 244 km, attraverso città, santuari, campagne e borghi storici. Informazioni: www.leviedeitratturi.com

Via Francigena del Sud

Tra i cammini più importanti e più spirituali d’Europa, c’è sicuramente la Via Francigena o Vie Francigene, che nel Medioevo collegava la città inglese di Canterbury a Roma, centro della cristianità. Il pellegrinaggio attraversa l’Europa continentale, passando per un lungo trattato in Francia, da cui prende il nome. Esistono diversi percorsi della Via Francigena, per lo più attraversano strade sterrate di campagna.

In tempi recenti, sono stati individuati degli itinerari che partono dal Sud Italia, ad esempio dalla Sicilia, come la Magna Via Francigena tra Palermo e Agrigento. Nonché un pellegrinaggio da Roma a Brindisi, passando per l’Appia Antica, che sarebbe stato la prosecuzione della Francigena verso Gerusalemme. Questi itinerari prendono il nome di Via Francigena del Sud e i loro sentieri sono tutti da scoprire.

Del pellegrinaggio da Roma a Brindisi sono state individuate cinque direttrici di sviluppo: Appia Antica, Appia Traiana, direttrice Micaelica, Litoranea, direttrice da Genzano di Lucania a Brindisi. Questi percorsi attraversano il basso Lazio, la Campania, il Molise, la Basilicata e la Puglia fino a Brindisi. Da Brindisi sono diretti a Santa Maria di Leuca, alla volta della Terra Santa. Un itinerario alla scoperta dell’entroterra del Sud della Penisola. Per informazioni: www.viefrancigenedelsud.it