Segnaliamo da Italo Treno: lo sconto sul biglietto per le elezioni del 12 giugno. Tutte le informazioni utili da conoscere.

In vista della giornata elettorale del 12 giugno, con le elezioni amministrative in diversi comuni d’Italia e le consultazioni referendarie, anche Italo Treno offre una promozione con lo sconto sul biglietto dei suoi treni alta velocità per tutti coloro che devono rientrare nel proprio comune di residenza.

Molti italiani, infatti, lavorano o studiano fuori e lontano dal proprio luogo di origine, dove hanno mantenuto la residenza, e per votare dovranno tornare nel proprio comune.

Nel weekend di domenica 12 giugno, dunque, ci sarà chi andrà al mare o trascorrerà un breve periodo fuori e chi invece andrà a votare. Le società di trasporto prevedono promozioni dedicate per tutti coloro che dovranno viaggiare per poter partecipare alle elezione.

Abbiamo già visto gli sconti applicati da Trenitalia sui suoi treni, alta velocità, Intercity e regionali, per le elezioni. Ora ci occupiamo della promozione di Italo Treno. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Italo Treno: lo sconto per le elezioni del 12 giugno

Anche Italo offre uno sconto per viaggiare a bordo dei suoi treni ad alta velocità a chi deve viaggiare per andare a votare domenica 12 giugno.

La promozione prevede uno sconto del 60% sui biglietti da acquistare dal 19 maggio fino al 12 giugno per viaggi di andata e ritorno, in tariffa Flex o Economy e in ambiente Smart e Comfort.

Per poter ottenere lo sconto, il viaggio di andata deve avvenire in una data compresa tra il 3 giugno e il 12 giugno, mentre il viaggio di ritorno deve essere effettuato in una data compresa tra il 12 giugno e il 22 giugno.

Per acquistare il biglietto per un treno Italo con lo sconto del 60%, basta andare sul sito web di Italo e cliccare sul pulsante “ACQUISTA CON SCONTO ELEZIONI”, nella pagina dedicata alla promozione, quindi scegliere tratta e data di viaggio e procedere con la prenotazione come di consueto. Lo sconto viene applicato direttamente sulla tariffa. In alternativa, si può chiamare Pronto Italo al numero 060708 o rivolgersi alle biglietterie Italo di stazione.

È possibile modificare o cancellare il biglietto acquistato con lo sconto, selezionando la voce Cambia Prenotazione sulla home page di italotreno.it o chiamando Italo Assistenza al numero 892020. La cancellazione è consentita fino a tre minuti prima della partenza del treno di andata.

Nel viaggio di ritorno, affinché il biglietto sia valido è necessario esibire il documento di identità e la tessera elettorale originale con il timbro di avvenuta votazione.

Per ulteriori informazioni: www.italotreno.it/it/offerte-treno/sconto-treno-elezioni