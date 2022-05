La novità per la stagione estiva aerea: Volotea riprende i voli diretti tra Alghero e gli aeroporti di Torino e Venezia. Tutte le informazioni utili.

Una buona notizia per tutti i viaggiatori del Nord Italia che programmano una vacanza in Sardegna, in particolare nella città di Alghero e la sua costa. Volotea ha deciso di riprendere i voli diretti tra l’aeroporto della città sarda e quelli di Torino, Venezia e Verona.

Gli abitanti di Piemonte e Veneto, insieme a tutti i coloro che si servono dei loro aeroporti, avranno così più occasioni di viaggiare verso una bellissima destinazione di vacanza. Soprattutto avranno più occasioni di volare low cost.

Le due rotte, ripristinate per la stagione estiva, fanno parte del ricco programma di collegamenti stagionali attivato quest’anno da Volotea. In vista di una piena ripresa dei viaggi per turismo, dopo due anni difficili di pandemia.

Tra i nuovi collegamenti diretti attivati, ricordiamo anche quelli da Barcellona e Parigi verso l’Italia. Un’offerta che si aggiunge a quelle, che vi abbiamo già segnalato, di nuove rotte per la Grecia e per la Normandia.

Di seguito, tutti i dettagli sui voli diretti da Alghero per Torino, Venezia e Verona. Ecco cosa bisogna sapere.

Volotea riprende i voli diretti tra Alghero e gli aeroporti di Torino e Venezia

La città di Alghero e la sua bellissima costa sarà ancora più facile da raggiungere grazie ai nuovi voli diretti della compagnia low cost Volotea in partenza dagli aeroporti di Torino, Venezia e Verona. Si tratta del ripristino di collegamenti stagionali già attivati da Volotea in passato, con ulteriori opportunità per i turisti di Piemonte e Veneto di viaggiare in Sardegna.

Le rotte riprenderanno tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Il primo volo a partire sarà quello da Verona, già sabato 28 maggio. Poi, il 1° giugno toccherà al collegamento da Torino e, infine, il 3 giugno a quello da Verona. Come riporta TTG Italia.

Le frequenze dei collegamenti saranno di 4 voli a settimana tra Alghero e Verona e di 3 voli a settimana con gli aeroporti di Torino e Venezia.

Ricordiamo, anche, che Volotea si è aggiudicata insieme a Ita Airways i voli in continuità territoriale con la Sardegna fino al 14 maggio 2023. Si tratta dei collegamenti tra l’isola e gli aeroporti di Roma e Milano con prezzi ribassati per i residenti in Sardegna. Per facilitare gli spostamenti dei sardi verso l’Italia continentale.

Alghero

Siete mai stati ad Alghero? Avete mai visitato la sua meravigliosa Riviera del Corallo? Sapete che la città è conosciuta anche con il nome di Piccola Barcellona?

Vi segnaliamo la nostra guida di Alghero, con tutte le informazioni di viaggio sulla città e i suoi dintorni.