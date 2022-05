Vi segnaliamo le offerte per il ponte del 2 giugno in agriturismo, le ultime occasioni da prendere subito.

Mancano pochi giorni al lungo weekend del ponte del 2 giugno. Se ancora non avete prenotato il vostro viaggio ma desiderate trascorrere alcuni giorni fuori casa, vi consigliamo di prenotare in un agriturismo, trovare ancora tante offerte a ottimi prezzi.

Quest’anno, la Festa della Repubblica del 2 giugno è di giovedì, il che significa un lungo ponte di quattro giorni, unendo anche il sabato e la domenica. Per i più fortunati che potranno fare festa di venerdì.

Moltissimi italiani si riverseranno sulle spiagge, a prendere il sole e fare il primo bagno al mare, visto il gran caldo di questi giorni e che dovrebbe proseguire anche all’inizio del prossimo mese, anche se il meteo annuncia anche maltempo su alcune zone d’Italia.

se volete evitare il primo vero weekend di spiagge affollate, vi consigliamo un weekend del 2 giugno in agriturismo. L’Italia offre tante strutture di qualità, circondate da paesaggi stupendi e dove fare tante attività. Qui di seguito vi segnaliamo le ultime offerte da non perdere.

Offerte per il ponte del 2 giugno in agriturismo, le ultime occasioni

Relax in mezzo alla natura, passeggiate, escursioni, attività all’aria aperta, visite a città e borghi storici, ma anche primi bagni nelle piscine all’aperto. Sono tutte le cose che potete fare durante un soggiorno in agriturismo. Insieme alla degustazione di ottimi piatti di cucina locale.

Perché stressarsi in spiaggia o nelle grandi città? Negli agriturismi avete tutto quello che potete desiderare, anche percorsi spa e benessere.

Qui vi segnaliamo le migliori offerte per il ponte del 2 giugno in agriturismo. Le ultime occasioni da prendere al volo. Le offerte sono dal portale Agriturismo.it.

Cingoli (Macerata) – Marche

Agriturismo I Mori

Struttura ospitata in una secolare casa colonica ristrutturata in bioedilizia, circondata da alberi secolari, con piscina e vasca idromassaggio all’aperto.

Offerta: Giugno nella Natura incontaminata. Dal 5 al 30 giugno mezza pensione, con soggiorno prima colazione e cena, euro 70,00 a persona al giorno in doppia, bevande al pasto comprese.

Prezzo base: 40 euro a notte per ospite.

San Miniato (Pisa) – Toscana

Agriturismo Villa di Moriolo

Struttura ospitata in una villa settecentesca in una tenuta di 50 ettari, circondata dai boschi, sulle colline di San Miniato. Piscina con vasca per bambini.

Offerta: Super Promo da giugno a settembre. Con la prenotazione di un appartamento è previsto uno sconto del 10% ed una degustazione di vino omaggio per due persone, presso una cantina locale. Altra offerta, Speciale Alloggio con sconto del 5%, contattando la struttura tramite Agriturismo.it.

Prezzo base 100 euro a notte per 4 ospiti.

San Venanzo (Terni) – Umbria

Agriturismo Santa Maria

Struttura dotata di due casali a Cerreto e Cerreto Alto restaurati, immersi nella biosfera MAV Unesco. Numerosi gli spazi comuni come biblioteca, sala giochi e salone polivalente. C’è anche la piscina.

Offerta: Meravigliosa incontaminata Umbria. Contattare la struttura per i dettagli.

Prezzo base: 90 euro a notte per due ospiti.

San Martino Buon Albergo (Verona) – Veneto

Agriturismo Musella Winery & Country Relais

Struttura ospitata in una corte del ‘500, Tenuta Musella, a 5 km da Verona, con camere e appartamenti. Ampio giardino con piscina. Appartamenti e camere superior dotati di vasca idromassaggio. Produzione locale di vino.

Offerta: Degustazioni Vini e Natura. Una bottiglia in omaggio del vino della tenuta per chi prenota con Agriturismo.it. Previsto uno sconto per chi prenota un soggiorno superiore a 3 giorni.

Prezzo base: 110 euro a notte per due ospiti.