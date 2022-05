Viaggi economici: Citybreak di primavera estate low cost, ecco i voli in offerta da non perdere. Tutte le ultime occasioni.

Questo è il momento giusto per visitare una bella capitale o grande città europea. Prima che arrivi il gran caldo afoso, approfittando dei weekend o ultimi ponti di primavera estate, come quello del 2 giugno. Le occasioni non mancano di certo.

In una grande città o capitale avete tantissime cose da fare: visite culturali a musei, mostre, monumenti e luoghi simbolo, shopping in gran quantità, soste golose e trendy in ristoranti tipici, caffè è bar alla moda, senza dimenticare la movida, tra happy hour, bar e disco club.

In questo periodo le compagnie aeree low cost stanno proponendo tante offerte convenienti per volare subito, tra fine primavera e inizio estate, a prezzi super scontati. Qui vi segnaliamo le occasioni migliori, da prendere subito. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Citybreak di primavera estate low cost: i voli in offerta da non perdere

Le compagnie aeree stanno puntando moltissimo sulla ripresa di viaggi e turismo dopo due anni di forti limitazioni a causa della pandemia. Anche le persone desiderano tornare a viaggiare come prima e le prenotazioni si stanno moltiplicando. Se anche voi siete tra questi aspiranti viaggiatori e sognate di vistare o tornare a visitare una bella città europea, per un citybreak di fine primavera e inizio estate, tra maggio e giugno, avete a disposizione tante offerte che fanno al caso vostro.

Cominciamo con segnalarvi l’ultima promozione lanciata da Ryanair per volare in Europa per una vacanza o un weekend in città. La compagnia offre sconti sui propri voli per viaggiare subito e fino al 30 giugno 2022. La promozione scade il 5 giugno ma conviene affrettarvi subito. I voli in offerta partono dal prezzo di 21,99 euro ma come accade sempre con Ryanair si trovano voli anche a tariffe più basse. Qui di seguito vi segnaliamo quelli da non perdere.

Dall’aeroporto di Milano Bergamo partono voli da 11,59 euro per Colonia, a 12,70 euro per Amburgo, 12,99 euro per Parigi (Beauvais), 13,09 euro per Eindhoven, da 15,79 euro per Berlino (Brandeburgo), da 16,29 euro per Barcellona (El Prat), da 19,19 euro per Copenaghen, da 19,89 euro per Madrid, da 19,99 euro per Valencia e da 21,99 euro per Siviglia.

Da Milano Malpensa sono in offerta i voli a 13,79 euro per Bruxelles (Zaventem), a 14,99 euro per Madrid, da 16,99 euro per Barcellona (El Prat) e Berlino (Brandeburgo), da 19,99 euro per Valencia e a 21,79 euro per Siviglia.

Dall’aeroporto di Roma Ciampino sono in offerta i voli a 12,99 euro per Salonicco, a 18,99 euro per Cracovia, a 19,99 euro per Riga, a 20,99 euro per Parigi (Beauvais), a 22,79 euro per Lourdes.

Invece, da Roma Fiumicino troviamo voli a 13,99 euro per Marsiglia, a 14,99 euro per Praga e Zagabria, a 16,99 euro per Bruxelles (Zaventem), a 17,70 euro per Bruxelles (Charleroi), da 19,99 euro per Billund, Copenaghen e Valencia, da 20,19 euro per Atene, infine a 22,59 euro per Barcellona (El Prat).

Tante occasioni si trovano anche con EasyJet. Tra cui voli andata e ritorno per un weekend di metà giugno a Ginevra a 99,84 euro con partenza da Roma Fiumicino, a Napoli a 63,48 euro e a Bari a 99,84 euro con partenza da Milano Malpensa.

Infine, vi ricordiamo anche le offerte di voli low cost a 9 euro per l’Italia e l’Europa.