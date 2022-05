Per tutti gli amati dei viaggi in Crociera per l’estate: le ultime offerte da non perdere. Tutte le informazioni utili per le vacanze low cost.

Manca pochissimo alle grandi partenze per le vacanze estive. Se ancora non avete prenotato il vostro viaggio e non avete idea dove andare e cosa fare, vi consigliamo un bel viaggio in crociera.

Per l’estate i viaggi in crociera stanno tornando alla grande, con tante proposte di itinerari e soprattutto offerte low cost da non lasciarsi sfuggire. Dopo due difficilissimi anni di pandemia che hanno penalizzato soprattutto i viaggi in nave, le crociere sono pronte a partire di nuovo a pieno carico, con il minimo di restrizioni anti-Covid e tante opportunità.

Qui di seguito, vi segnaliamo le ultime offerte da non perdere di viaggi in crociera per l’estate. Ecco dove andare, quanto spendere e tutto quello che c’è da sapere.

Vi ricordiamo anche che a inizio maggio ha inaugurato i suoi viaggi nel Mediterraneo la Wonder of the Seas, la nave da crociera più grande del mondo. Ci sono offerte anche per viaggiare su questa nave incredibile.

Viaggi in Crociera per l’estate: le ultime offerte



Per vacanze da sogno e indimenticabili vi segnaliamo i viaggi in crociera per l’estate, con le migliori e ultime offerte dalle compagnie di navigazione. Le offerte provengono dal portale Crociere.com.

Italia, Francia

Compagnia: MSC

Nave: MSC Splendida

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Civitavecchia

Data di partenza: 1 luglio 2022

Percorso: Civitavecchia Roma – Genova – Marsiglia – Siracusa – Taranto – Civitavecchia Roma

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina standard interna 399 euro, Cabina esterna 539 euro, Cabina esterna con balcone 629 euro, Suite 969, MSC Yacht Club: 1.659 euro. Offerta: bambini gratis fino a 12 anni, mini club bambini gratis.

Venezia, Brindisi, Mykonos, Pireo, Spalato

Compagnia: MSC

Nave: MSC Armonia

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Venezia

Data di partenza: 3 luglio 2022

Percorso: Venezia – Brindisi – Mykonos – Pireo Atene – Spalato – Venezia

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina standard interna 499 euro, Cabina esterna 609 euro, Cabina esterna con balcone 839 euro, Suite 1.289. Offerta: bambini gratis fino a 12 anni, mini club bambini gratis.

Italia, Francia, Spagna, Tunisia

Compagnia: MSC

Nave: MSC Opera

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Genova

Data di partenza: 10 luglio 2022

Percorso: Genova – Marsiglia – Barcellona – La Goletta Tunisi – Palermo – Napoli – Genova

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina standard interna 599 euro, Cabina esterna 739 euro, Cabina esterna con balcone 959 euro, Suite 1.559. Offerta: bambini gratis fino a 12 anni, mini club bambini gratis.

Italia, Montenegro, Grecia

Compagnia: MSC

Nave: MSC Sinfonia

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Venezia

Data di partenza: 2 e 9 luglio 2022

Percorso: Venezia – Kotor – Mykonos – Santorini – Bari – Venezia

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina standard interna 649 euro, Cabina esterna 769 euro, Cabina esterna con balcone 1.099 euro, Suite 1.499. Offerta: bambini gratis fino a 12 anni, mini club bambini gratis.