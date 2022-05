L’ultima promozione per i Traghetti Moby e Tirrenia: il secondo passeggero non paga, l’offerta da prendere subito. Tutte le informazioni utili.

Tra le tante occasioni per viaggiare a prezzi low cost, segnaliamo l’ultima imperdibile promozione di Moby e Tirrenia che offre la possibilità di prenotare sui loro traghetti senza far pagare il secondo passeggero.

L’offerta, infatti, prevede lo sconto del 100% sul secondo passeggero. Un’occasione da non perdere per viaggiare in Sardegna, Sicilia, Isola d’Elba e Corsica. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Ricordiamo anche le offerte per i traghetti di Corsica Sardinia Ferries, con sconti fino al 30% sulle prenotazioni entro il 28 maggio prossimo.

Traghetti Moby e Tirrenia: il secondo passeggero non paga, l’offerta imperdibile

Un sconto del 100% per il secondo passeggero a bordo dei traghetti di Moby e Tirrenia per chi prenota un viaggio e parte entro il 19 giugno.

Si tratta della nuova promozione lanciata dalla compagnia Moby sulle linee da e per la Sardegna, la Corsica e l’Isola d’Elba, e da Tirrenia sulle linee da e per la Sicilia e da e per Porto Torres e sulla linea Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia.

Per i traghetti di entrambe le compagnie di navigazione l’offerta dello sconto del 100% si applica alla tariffa per un passeggero adulto, che può essere accompagnato da un bambino (da 4 a 11 anni) oppure da un secondo adulto pagante.

La promozione è valida dal 23 maggio al 19 giugno 2022. Per prenotazioni ma anche per viaggi effettuati entro queste date. Eccetto per la linea Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia di Tirrenia, per la quale la promozione parte dal 1° giugno.

L’offerta si applica alla tariffa di passaggio ponte, al netto di tasse, diritti e competenze. Rimane, comunque, la possibilità di avere eventuali poltrone o cabine a pagamento.

Inoltre, per chi prenota viaggi in traghetto con le due compagnie fino al 30 settembre 2022, l’offerta è cumulabile con la possibilità di cambiare il biglietto senza limiti, tutte le volte che si vuole, senza pagare penali e perfino sospenderlo fino al 31 dicembre 2023, in caso di cambio dei programmi di viaggio. In questi casi, si applicano solo eventuali differenze di tariffa tra vecchio e nuovo viaggio.

La possibilità di cambiare o sospendere il biglietto senza penali, tuttavia, si applica solo ai viaggi verso la Sardegna, la Sicilia e la Corsica. Mentre sono esclusi i viaggi verso l’Isola d’Elba e sulla tratta Santa Teresa-Bonifacio, tra Sardegna e Corsica.

Ulteriori informazioni le trovate sui siti web delle rispettive compagnie.