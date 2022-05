Nel cuore di Porto Cervo ci si può far coccolare ne locale più esclusivo di Portocervo, tra gusti straordinari e vista indimenticabile, ma quanto costa cenare al Billionaire di Flavio Briatore?

La scintillante Costa Smeralda in Sardegna è il ritrovo in estate di vip, aspiranti tali e milionari. D’altronde se non si ha il portafoglio bello gonfio avvicinarsi a uno dei locali di Porto Cervo è davvero proibitivo. Uno dei ristoranti più famosi e blasonati è il famoso Billionare di Flavio Briatore. Ma quanto costa mangiare al Billionaire?

Intanto c’è da dire che il locale offre un cucina di alto livello e un panorama spettacolare. E già questo basta per far capire che proprio economico ovviamente non è. Se volete passare una serata da vip o magari solo passarci davanti per buttare un occhio, ecco com’è e quanto si paga al Billionaire di Porto Cervo.

Il Billionaire a Porto Cervo: dove si trova e cosa mangiare

Il famosissimo Billionaire di Porto Cervo è nato dall’idea dell’imprenditore Flavio Briatore. Si possono mangiare dai piatti gourmet, pizza alla bufala tartufata, ai dolci, tutti gustosi sia al palato che alla vista.

Il progetto nasce nell’estate del 1998 quando l’imprenditore decide di mette in piedi il suo “Billionaire Club”. In poco tempo la Sardegna diviene il luogo super esclusivo dei vip dove poter fare un’esperienza unica. Dunque non solo spiagge da sogni, ma anche sapori del tutto unici e feste esclusive con ospiti internazionali.

Il locale si trova in una villa su una collina che regala una suggestiva vista della splendida Costa Smeralda. Se vorrete passare una serata al Billionaire potrete scegliere il piano in cui cenare, dal momento in cui si dispone su più livelli e un’ampia terrazza. Il locale è rinomato per essere l’apice della raffinatezza, quindi vi raccomando di fare attenzione all’abbigliamento, perché potreste essere respinti all’ingresso. Dunque niente sandali e t-shirt!

Molte sono le recensioni dei clienti del Billionaire che hanno gustato una cena ideata da Briatore. Un utente su Tripadvisor che ha apprezzato il luogo scrive: “Antipasti, primi secondi dolci sensazionali. Spettacolo spaziale. Carta dei vini un po’ corta ma di livello. Non fatevi spaventare dal prezzo, quella cena vale la quanto la vacanza che state facendo”. Ma ci sono anche recensioni ben meno lusinghiere che criticano sia il cibo sia l’atmosfera.

Come tutti i locali più esclusivi ci sarà un parcheggiatore che sarà lieto di riporre la vostra macchina, facendovi sentire dei veri vip. Ovviamente il servizio non è gratuito e il parcheggio al Billionaire costa 20€.

Quanto costa cenare al Billionaire di Briatore?

Stimare il prezzo di una cena al Billionaire è molto difficile, perché tutto dipende dai piatti e dai vini che si scelgono. In tre persone due filetti di branzino, un tonno scottato e un vino del posto come la Capichera Vignangena può farti arrivare il conto fino a 700 euro.

Mediamente 2 persone spendono circa 650 euro (vini esclusi). E se volete un bicchierino di amaro a fine cena per mandare giù il conto lo pagherete circa 70 euro!

Il classico caffè può richiedere fino a 7 euro, mentre per una Coca Cola si spazia dai 10 ai 15 euro. Ma questo niente se si pensa che al Billionaire si può acquistare uno champagne unico dal prezzo proibitivo di 45 mila euro. Sì, più di una macchina di media cilindrata.

Ora che sapete quanto costa mangiare al Billionaire fatevi i vostri conti se conviene fare la vita smeralda o investire diversamente tutti quei soldi!