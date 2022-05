Ecco i 3 posti di mare più romantici da vedere in coppia in Italia nel 2022. Dalla Puglia alla Liguria ti illustreremo i posti più straordinari che non conoscevi.

Un tramonto sul mare, una passeggiata in spiaggia mano nella mano, il rumore della risacca delle onde. Et voilà impossibile resistere al fascino del mare. Ma se pensate che tutti i posti di mare siano ugualmente romantici, vi sbagliate. Ce ne sono tre in Italia che sono i più romantici d’Italia.

Se il prossimo weekend volete andare in un posto romantico sul mare, ecco quali sono i 3 che non potete proprio perdere per conquistare la vostra dolce metà.

I posti sul mare più romantici dove andare

Se è vero che un tramonto rende ogni spiaggia romantica, per rendere romantico anche il posto serve qualcosa di più. Abbiamo scelto 3 posti in Italia che spiccano per il loro alto grado di suggestione e fascino.

Sono i 3 posti dove andare per un weekend, anche fuori stagione estiva, e che sapranno indubbiamente conquistarvi. Ecco quali sono i 3 posti sul mare più romantici dove andare

Venezia

Otranto

Portovenere

Un giro in gondola a Venezia

Se si parla di città più romantiche in Italia non si può non citare il Veneto, tra Verona e Venezia si viaggia all’insegna del romanticismo. Da sempre sono consigliate come mete perfette per una coppia sia giovane che più avanti con l’età.

A trasportarvi in gondola in ambiente fatato ci saranno il Ponte di Rialto e il Canal Grande con i loro tipici gondolieri che remeranno dolcemente per farvi godere l’esperienza. Il prezzo per un giro in gondola è intorno ai 30 euro. E se volete il tramonto andate ai Murazzi: è da fiaba, uno dei più bei tramonti di Venezia! Se è estate andate al Lido di Venezia: spiaggia bellissima e location esclusiva.

Otranto, il posto più romantico e più bianco

Otranto si affaccia nel cuore del mar Adriatico ed è la città che vi farà incantare con la sua storia. Ancora oggi infatti il Sud della Puglia rivendica le sue origini antichissime, nata nel I secolo d. C. grazie al popolo dei Messapi, stirpe che precedeva i Greci. L’importanza del suo porto le fece assumere il ruolo di ponte fra oriente e occidente.

Tra i luoghi da visitare c’è certamente la cattedrale costruita intorno al 1080 e poi distrutta dai Turchi e fatta costruire nel 1945 da papa Pio XII. Ad oggi la cattedrale di Santa Maria Annunziata è uno dei luoghi di culto più apprezzati della Puglia, caratterizzata dal suo immenso mosaico.

Sempre nel centro storico fra le mura aragonesi consigliamo la visita al Castello Aragonese, struttura difensiva della città e teatro di vicende storiche e di leggende. Il prezzo per entrare al castello per gli adulti il biglietto è di 10 euro, si riduce a 6 euro per i ragazzi dai 10 ai 14 anni, mentre i bambini entrano gratuitamente.

Il posto più particolare invece lo troverete visitando le cave di bauxite, caratterizzato dalle rocce rosse e un laghetto di acqua color verde smeraldo, perfetto per le vostre foto! Per ammirare invece il mare consigliamo di passare per le scogliere di Porto Badisco dove poter ammirare l’Adriatico.

Portovenere, ed è subito amore

Se cerchi una meta romantica super “instagrammabile” non puoi perderti la visita alle Cinque Terre, caratterizzate dalle sue casupole tutte colorate. Il posto è stato dichiarato dall’UNESCO, patrimonio mondiale dell’umanità e oggi vi porteremo alla scoperta di Portovenere.