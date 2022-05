Il tour di Bruce Springsteen arriva in Italia nel 2023: date e biglietti per vedere live il Boss!

Fan del mitico Bruce Springsteen, siete pronti? Il Boss finalmente torna ad esibirsi live in Italia e ha annunciato da poco tre date italiane del suo tour.

Si aprono a breve le prevendite per le date del 2023 e, nemmeno a dirlo, i seguaci di Springsteen e della The E Street Band sono già pronti con il dito sul mouse per fare click e accaparrarsi un biglietto per uno degli appuntamenti live per urlare a squarciagola Born To Run.

Bruce Springsteen: le date italiane del tour

Torna la stagione dei concerti e Bruce Springsteen and The E Street Band torna in tour e arriva anche in Italia. Le tappe italiane dei concerti sono:

Giovedì 18 maggio 2023 al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara

al Parco Urbano Giorgio Bassani di Domenica 21 maggio 2023 al Circo Massimo di Roma

al Circo Massimo di Martedì 25 luglio 2023 al Prato della Gerascia, nell’Autodromo Nazionale di Monza

I biglietti del tour: quando apre la prevendita del Boss

La produzione del tour di Bruce Springsteen in una nota stampa ha spiegato che per andare incontro a chi aveva richiesto un voucher per un evento variato a causa della pandemia, sarà aperta una prevendita per i biglietti nominali di Bruce Springsteen sui circuiti di Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster. Si comincia alle 10 di mercoledì 25 maggio fino alla mezzanotte per le date di Roma e Ferrara. Mentre per il live di Monza il pre-sale comincia lunedì 30 maggio sempre alle 10 di mattina fino alla mezzanotte.

Bruce Springsteen in tour tutte le date

Oltre alle tappe italiane Bruce Springsteen and The E Street Band farà ovviamente svariati concerti in Europa e nel mondo. Molti live sono ancora da svelare, ma intanto sappiamo che lo troveremo in concerto anche a Barcellona, Dublino, Parigi, Amsterdam, Zurigo, Oslo… Sempre nel 2023 ovviamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bruce Springsteen (@springsteen)

Se volete quindi vedere un concerto in Italia di Bruce Springsteen non vi resta che collegarvi ai siti e monitorare quando saranno aperte le vendite dei biglietti a tutti coloro che non hanno un voucher.