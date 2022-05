Veneto, terra impreziosita da montagne, laghi e mare: noi vi portiamo alla scoperta delle 3 spiagge più belle e imperdibili del territorio.

Venite alla scoperta delle spiagge più suggestive del territorio veneto: questi gioiellini di sabbia e acqua limpida vi conquisteranno. Dai tuffi diurni allo scatenato lifestyle by night, ecco le località più esclusive del Veneto, le spiagge più belle e il mare più spettacolare.

Se cercate una vacanza a tutto tondo, il Veneto è la regione che fa per voi. Ricco di borghi storici e tradizioni enogastronomiche, saprà deliziare parimenti vista e gusto, garantendovi un’accoglienza senza confronto.

Potrete gustare il rinomato spritz originale all’ombra di un caratteristico chiosco sulla spiaggia, per poi concedervi notti di puro divertimento nel folto sottobosco di locali notturni.

Di seguito troverete le spiagge più belle del Veneto e gli scorci mozzafiato della costa veneta, dove rilassarvi in famiglia oppure concedervi giornate con gli amici all’insegna dell’allegria.

Le 3 spiagge del Veneto belle da non crederci

Con un piede affondato nel passato, e uno rivolto al futuro, il Veneto è il perfetto compromesso tra arte e divertimento. I suoi caratteristici borghi arroccati sulle colline, le ville palladiane, le calli di Venezia – in cui snoda un reticolo di ‘bacari’ -, sono solo una componente del suo fascino.

Questa terra, pregna del profumo del vino e dei prodotti tipici locali, saprà ammaliare i vostri sensi, regalandovi anche tuffi indimenticabili nelle località più prestigiose. Già, perché il Veneto offre anche un bellissimo mare e straordinarie spiagge.

Ad un passo da tutti i siti storici potrete infatti passeggiare sulla sabbia calda, godendo poi del refrigerio di acque fresche e ospitali. Ecco le 3 spiagge assolutamente imperdibili del Veneto.

Lido di Venezia

Bibione

Eraclea Mare

Lido di Venezia, la spiaggia della Serenissima

Questa località, chiamata nel colorito dialetto locale “Lido de Venexia”, è una sottile striscia che si allunga per circa 12 km tra la laguna veneziana ed il Mare Adriatico. Questa piccola isoletta è uno scrigno senza tempo degli usi e consumi tipici della zona, eppure ospita kermesse prestigiose come la “Mostra del Cinema di Venezia”, e vanta uno degli stabilimenti più costosi d’Italia. La sua posizione, scostata dal fervore della vicina città di San Marco, consente ad abitanti e turisti una tranquillità senza pari.

A due passi dal centro cittadino possiamo trovare diverse insenature poco affollate, coperte da una sabbia fine e color oro. Le due dighe foranee di San Nicolò e degli Alberoni proteggono la costa, garantendo acque pulite e tranquille durante tutto l’anno.

Lido di Venezia è raggiungibile dalla terraferma solo tramite vaporetti o motoscafi, e il flusso turistico è quindi ridotto. La sera potrete di conseguenza godere della compagnia dei pittoreschi autoctoni, gustando un drink in riva al mare, oppure accampandovi in privacy sui tipici ‘Murazzi’.

Bibione, la spiaggia per una vacanza piena di comfort

Frazione del comune San Michele al Tagliamento, Bibione è una piccola gemma circoscritta tra laguna e fiumi del territorio. È infatti delimitata dal Tagliamento, dalla Litoranea Veneta e dalla Laguna dei Lovi, affacciandosi infine sul Mare Adriatico.

La sua particolare posizione offre radure verdeggianti e pinete ombrose, in cui si snodano lunghe piste ciclabili da percorrere in tutto relax. Le spiagge, ordinate e ricche di servizi, consentono un comfort a 360° a famiglie e comitive, e potrete effettuare suggestive passeggiate sino al faro della città. La sua torre, alta 21 metri, è visibile fino a 15 miglia dalla costa e, al suo interno, ospita un’area espositiva e spazi per le iniziative culturali.

Bibione è in sostanza una località green ed eco-sostenibile, lontana dallo stress cittadino e dai ritmi frenetici di tutti i giorni. Per una pausa dalla vita quotidiana si rivela infatti la scelta più azzeccata, e il pesce fresco locale, in combinata con i vini del territorio rifocilleranno anche le vostre papille gustative, in uno scenario degno del Tintoretto.

Eraclea Mare, il mare più bello del Veneto

Vincitrice di numerosi riconoscimenti e certificazioni, Eraclea Mare è uno dei siti veneti in cui la natura esplode florida e lussureggiante. Questo piccolo comune sulle rive del Mare Adriatico si affaccia anche sul Golfo di Venezia, all’altezza della rinomata Jesolo. Il cuore della città è impreziosito dalla “Laguna de Mort” e dalla retrostante pineta marittima. Questo sito è stato dichiarato di interesse comunitario, perché privo di insediamenti turistici e completamente incontaminato.

Eraclea Mare è considerata il connubio perfetto tra natura e turismo eco-sostenibile, e offre scorci di indicibile bellezza, in cui acqua e porzioni di costa verde si allungano a perdita d’occhio.

Sono numerose le attività outdoor di intrattenimento proposte dall’amministrazione della zona: Eraclea è infatti sede di numerose manifestazioni e iniziative durante tutto l’arco dell’anno. Di particolare rilevanza, infatti, sono la Festa dei Sapori, la Festa dei Fiori e l’imperdibile Balloning Air Show. Tale evento ha luogo solitamente verso la fine di giugno, e vede 10 mongolfiere prendere lentamente quota nei cieli veneziani. Anche il pubblico può accedervi, godendo così dall’alto del panorama mozzafiato.

Il Veneto è un terra ricchissima di bellezze e anche di spiagge belle da non crederci.