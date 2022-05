Segnaliamo le ultime imperdibili offerte di voli low cost a 9 euro per l’Italia e l’Europa. Occasioni da prendere subito.

Continuano a crescere le offerte e le promozioni sui viaggi per le vacanze. Per partire non solo in estate ma anche subito. Tanti sono i voli in offerta, anche a prezzi bassissimi.

Qui vi segnaliamo l’ultima infornata di voli low cost a 9 euro offerti da Volotea. Una promozione che periodicamente la compagnia aerea low cost spagnola propone a tutti i viaggiatori.

Le offerte sono per viaggiare subito, con le ultime partenze last minute della fine di maggio e nel mese di giugno. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla nuova promozione.

Imperdibili offerte di voli low cost a 9 euro per l’Italia e l’Europa

Voli per viaggiare a prezzi scontati tra la Penisola italiana, la Sardegna e la Sicilia, per raggiungere le mete di vacanza all’estero, tra le isole della Spagna e della Grecia e le coste della Croazia, oppure per raggiungere le capitali e le grandi città europee. Sono le ultime imperdibili offerte alle eccezionali tariffe di soli 9 euro.

Il prezzo di 9 euro è a tratta, ovvero di sola andata. Spesso, tuttavia, è molto facile trovare la stessa tariffa anche per il volo di ritorno. Il viaggio completo, dunque, verrebbe a costare solo 18 euro. Un’occasione assolutamente da non perdere.

Per ulteriori informazioni: www.volotea.com/it/offerte-voli