L’Italia è piena di luoghi bellissimi. E alcuni di questi sono insoliti e particolari. Se siete alla ricerca di posti diversi da vedere. Ecco quali sono i posti più insoliti da vedere in Italia

Viaggiare è conoscere, esplorare. Si può andare alla ricerca di una meta famosa, per la sua arte, per la sua storia, che il mondo intero conosce e che tu non puoi non conoscere, oppure, come un novello Diogene, prendere un lanternino per andare alla ricerca dei luoghi più insoliti d’Italia da vedere adesso.

Cercare l’insolito, quello che soltanto pochissimi conoscono, vuoi perché non sono neppure a conoscenza della loro esistenza o perché non hanno mai avuto modo di conoscerli. In Italia ci sono tanti luoghi diversi da vedere e vi sorprenderete di quanti posti particolari ci siano. Ecco 5 località che vi sorprenderanno e che possiamo definire i 5 luoghi più insoliti d’Italia.

I 5 luoghi più insoliti d’Italia da vedere adesso

Noi vi presenteremo cinque località disseminate sul nostro territorio. Diverse praticamente in tutto, ma unite dal fatto che prima di essere località poco frequentate perché poco conosciute, sono località insolite. Insolite per la loro posizione, per la loro natura, per chi le abita e vive quell’insolita quotidianità. Ecco per voi i 5 luoghi più insoliti d’Italia da vedere adesso:

Isola Bella

Civita di Bagnoregio

Orta San Giulio

Sorano

Locorotondo

Isola Bella, ad un passo da Milano

Isola Bella è ad un’ora di macchina da Milano. Ed ad un paso dal capoluogo milanese vi è uno dei borghi più belli e caratteristici d’Italia. Isola Bella è situata sul Lago Maggiore, 400 metri a largo di Stresa. L’isola conta 100 abitanti e la sua unica, meravigliosa caratteristica è lo splendido Palazzo Borromeo che occupa gran parte della superficie dell’isola, grazie anche ai suoi bellissimi giardini che lo circondano.

Civita di Bagnoregio, il paese di San Bonaventura

Civita di Bagnoregio, in provincia di Viterbo, è una realtà davvero al di fuori del tempo e dello spazio. Appoggiata ad un’altura di tufo dà quasi l’impressione di cadere giù a valle da un momento all’altro. Eppure è lì da secoli. Per la sua delicata struttura, questo splendido borgo medievale si può raggiungere solamente dopo aver attraversato un ponte pedonale.

Mentre lo si attraversa si può godere di un panorama di straordinaria bellezza e quando scende la nebbia si ha quasi l’impressione di essere sospesi tra cielo e terra. Questo gioiello delicatissimo è chiamato anche La Città Morente, per via del tufo che, lentamente, ma inesorabilmente si sta sbriciolando. I suoi abitanti sono 10.

Orta San Giulio, un viaggio tra fede e gastronomia

Nei 5 luoghi più insoliti d’Italia da vedere adesso non si può fare a meno di visitare Orta San Giulio. Siamo in Piemonte. Orta San Giulio è un bellissimo paese che si trova sulle sponde del Lago d’Orta. Un luogo dove la spiritualità emana ad ogni angolo e raggiunge la sua sublimazione nel Sacro Monte D’Orta, un luogo costantemente toccato dai pellegrinaggi e dove si possono ammirare delle splendide cappelle. Caratteristici anche i suoi vicoli che ne raccontano la storia. Qui potrete visitare lo splendido ristorante dello Chef Antonino Cannavacciuolo, denominato Villa Crespi.

Sorano, un borgo scavato nel tufo

Con Sorano siamo in Toscana, nella Maremma Grossetana. Visitare questo splendido borgo è assolutamente obbligatorio. Un intero paese incastonato nel tufo, dove le sue caratteristiche abitazioni, le sue stradine, i suoi vicoli, sono lì pronti a narrarti secoli di storia. Compendio di tutta la sua ultra millenaria esistenza lo splendido Museo Medievale e Rinascimentale.

Locorotondo, ad un passo da Alberobello

Se c’è una regione ricca di località affascinanti ed insolite, questa è la Puglia. Ed è in questa splendida regione che si trova Locorotondo. E’ posizionata, letteralmente, a due passi dalla notissima località di Alberobello, famosa nel mondo per i suoi trulli. Le sue bellissime abitazioni imbiancate a calce rendono lo scenario del paese ricco di fascino. Per tale motivo Locorotondo è una della “Città Bianche”, peculiarità della Puglia, ma non soltanto.

Questi sono 5 luoghi più insoliti d’Italia da vedere adesso.