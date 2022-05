I 3 paradisi terrestri d’Italia: dove andare per vivere una fiaba

Nell’Italia delle meraviglie vi sono dei luoghi che possono regalare un’emozione in più. I paradisi terrestri d’Italia sono luoghi che vi immergeranno in una realtà senza tempo. Come dentro una favola.

Andare alla ricerca di luoghi dove la vacanza diventi sinonimo di sogno. Cercare nella nostra magica Penisola luoghi che possano dare la sensazione di vivere dentro una fiaba. Per i bambini, che anche in vacanza vogliono continuare a sognare, per gli adulti che voglio tornare bambini…e ricominciare a sognare. Ecco tre luoghi magici dove andare in Italia.

I paradisi terresti d’Italia: dove andare per vivere una fiaba

Provare un’emozione in più. Passare una vacanza con la propria famiglia in un luogo meraviglioso, che vi faccia immergere in una realtà dove il tempo e lo spazio diventino concetti impalpabili. Un luogo dove vivere la vostra unica, personale favola. Noi vi consiglieremo 3 località dove tutto ciò può avvenire:

Giardino di Ninfa

Castel Savoia

Giardino dei Tarocchi

Giardino di Ninfa, uno dei giardini più belli del mondo

Se è un ambiente magico quello che cercate, dove la bellezza è tale da sembrare di entrare in un’altra realtà, il Giardino di Ninfa è “il luogo” per voi. Siamo nel cuore dell’Agro pontino, nei pressi di Latina. Lo splendido Giardino di Ninfa è nato sui ruderi dell’antica città di Ninfa ed il New York Times lo ha definito come uno dei giardini più belli e romantici del mondo. Nel 2000 Giardino di Ninfa è stato dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio al fine di tutelare adeguatamente un giardino storico conosciuto in tutto il mondo.

Il piccolo lago, formato dal fiume Ninfa, è il cuore del giardino e tutt’attorno è possibile ammirare magnolie, betulle ed una straordinaria varietà di aceri giapponesi. Oltre 1300 varietà di piante arricchiscono questo giardino che si estende per circa otto ettari. Meravigliose rose, anche in questo caso di infinite varietà, arricchiscono e abbelliscono il giardino incorniciando il lago, i ruscelli, i sentieri ed abbracciando le rovine donando a queste un fascino unico.

Castel Savoia, una finestra sul Monte Rosa

Andiamo alla ricerca di paradisi terresti d’Italia dove andare per vivere una fiaba ed in tutte le fiabe vi sono principesse e principi, il cattivo di turno e l’immancabile castello. Castel Savoia è davvero il luogo dove iniziare il vostro sogno fiabesco. Siamo a Gressoney-Saint-Jean, nella splendida Valle d’Aosta. Il castello fu costruito perché fortemente voluto dalla Regina Margherita di Savoia, che da quel lì avrebbe potuto godere di un panorama meraviglioso, affacciandosi, toccandolo quasi, sul Massiccio del Monte Rosa.

Castel Savoia è ai piedi del Colle della Ranzola e attorno ad esso sorge uno splendido giardino botanico, realizzato nel 1990. Mille metri quadri in cui una grande varietà di fiori e di piante assicurano un effetto estetico straordinario. Le aiuole, di tipo roccioso, sembrano quasi custodire gelosamente piante tipicamente alpine quali il Giglio martagone, la Stella alpina o il Rododendro ferrugineo. Passeggiare in questo luogo incantato vi calerà davvero dentro un’atmosfera fiabesca.

Giardino dei Tarocchi, l’incontro tra Arte e Magia

Con il Giardino dei Tarocchi entriamo nel cuore della Maremma Toscana, più esattamente sulla collina di Garavicchio, a Capalbio. Un giardino magico, il capolavoro assoluto di Niki de Saint Phalle, dove sono presenti possenti sculture alte fra i 12 ed i 15 metri che raffigurano, meravigliosamente, i 22 arcani maggiori dei Tarocchi. Giardino dei Tarocchi si estende per circa due ettari ed incastonato sulle colline maremmane, è un museo a cielo aperto unico al mondo.

Proprio per preservare la delicatezza dell’ambiente e dell’atmosfera magica che si respira al suo interno, le visite ristrette ad un numero limitato di visitatori e soltanto in un preciso periodo dell’anno, da aprile fino alla metà di ottobre. Nei paradisi terresti d’Italia il Giardino dei Tarocchi rappresenta davvero un luogo dove andare per vivere una fiaba. Il suo paesaggio ed i colori delle sculture rappresenteranno per voi un’esperienza “magica”.