Le nuove regole da conoscere: alle Baleari basta con gli alcolici, nuovi rigidi limiti nelle isole dell’arcipelago. Tutte le informazioni da conoscere.



Se nei luoghi di vacanza cadono le restrizioni sanitarie contro i contagi da Covdi-19, altre limitazioni, invece, vengono introdotte. È il caso delle Isole Baleari in Spagna, riguardo agli alcolici.

Una notizia che non farà piacere a molti ma che riguarda problemi di ordine pubblico nelle paradisiache mete di vacanza delle Isole Baleari: gli eccessi alcolici tra i turisti. Troppi abusi, troppe molestie da parte degli ubriachi.

Così a Palma di Maiorca, Minorca e soprattutto Ibiza si è deciso di mettere un freno. Non sarà un proibizionismo dell’alcol, ma saranno introdotti limiti severi. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Alle Baleari basta con gli alcolici: nuovi rigidi limiti nelle isole

Bando agli abusi di alcol nelle Isole Baleari. Gli amministratori dell’arcipelago dicono basta alle orde di turisti ubriachi che rappresentano un pericolo per gli altri turisti, la serenità delle vacanze e anche un danno all’immagine delle isole.

Nuovi rigidi limiti sono stati introdotti nelle isole dell’arcipelago spagnolo riguardo alla vendita e distribuzione di alcolici, anche nelle feste private.

Inoltre, le autorità delle Baleari hanno vietato i tour alcolici dei locali (pub crawls) e perfino le mini crociere in barca per le feste, al largo delle isole, e gli happy hour.

Le nuove regole vietano anche la vendita di alcolici fuori licenza dalle 21.30 alle 8 del mattino seguente. Le multe partono da 60 euro.

La notizia è stata data dal Foreign and Commonwealth Office (FCO), nel Regno Unito, per avvertire i britannici in vacanza nelle Baleari. Tra i turisti più famosi per alzare facilmente il gomito. Riportata dal sito web di viaggi TravelMole.

Le nuove limitazioni riguardano in particolare i resort delle Baleari più frequentati, come San Antonio, a Ibiza, e Magaluf, a Maiorca. Nei resort, inoltre, è in vigore il limite di 6 drink al giorno.

Le multe possono essere comminate anche per aver partecipato a feste irregolari commerciali organizzate nelle ville e nelle case private.

Fate attenzione alle nuove regole!