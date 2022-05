Parti per una vacanza a 5 stelle come Aida Yespica: la showgirl ha stravolto Dubai

Vuoi vivere una vacanza da sogno a Dubai come quella che sta provando Aida Yespica?

Non solo panorami da capogiro, ma anche un fisico mozzafiato. Aida Yespica è sbarca a Dubai 2 giorni fa (anche se ora è già tornata a Roma) e ha postato alcune foto che hanno fatto letteralmente impazzire i fan.

Modella, showgirl e attrice venezuelana, la Yespica è una vera e propria star. La sua bellezza sembra immutata nel tempo e grazie agli scatti della sua vacanza negli Emirati Arabi non possiamo far altro che rendercene conto!

Come vivere una vacanza a Dubai in stile Aida Yespica?

Il profilo Instagram di Aida Yespica non è mai carente di contenuti, anzi. Però, da quanto la modella è atterrata a Dubai per una vacanza da sogno, i like e i suoi followers si sono scatenati! Per fare una vacanza come Aida a Dubai va detto, non bisogna avere particolari problemi economici anzi. Tuttavia, se non volete per forza il lusso sfrenato di cui sarà costellato il soggiorno della Yespica negli Emirati, non è una meta irraggiungibile.

Sicuramente il costo della vita a Dubai non è paragonabile a quello di una piccola cittadina o di una località di mare come Imperia dove, comunque, vi aspettano ferie da sogno. Quindi occorre avere un budget di rilievo, ma ormai non è più una meta così proibitiva. Abbiamo visto anche con la finale di Pechino Express che, allontanandoci un po’ dal centro, si scopre una Dubai “vecchia”, originale e nettamente più economica proprio perché lontana dalle luci dei riflettori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

Cosa ha fatto in 2 giorni a Dubai Aida Yespica?

Per ora, dalle foto che abbiamo visto sul profilo di Aida Yespica, la showgirl si è concessa un po’ di mare e poi una serata nella movida di Dubai. Anche in questo caso, pur non conoscendo il nome del locale dove si trova la modella, molto probabilmente sarà aperto a tutti, ma i prezzi si differenzieranno per la tipologia di offerta, il tavolo o il menù prescelto.

In ogni caso, per fare una vacanza come quella di Aida Yespica a Dubai occorre avere un po’ di risparmi, sicuramente, ma organizzandosi per tempo e prenotando magari in anticipo con qualche offerta potrete trasformare il vostro sogno in realtà anche voi!