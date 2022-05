Abbiamo provato ad acquistare centinaia di gadget da viaggio online: ecco cosa abbiamo scoperto

State cercando di comprare dei gadget da viaggio in internet, ma non sapete dove trovare i migliori o i più economici? Ecco cosa abbiamo imparato noi!

Quando si decide di partire per una vacanza, soprattutto in estate, la voglia di acquistare dei gadget da viaggio online è tanta. Basta pensare al pesa valige, oppure alle sdraio da usare nelle spiagge libere.

E allora abbiamo provato a comprarli su internet, navigando diversi siti e abbiamo scoperto alcune cose molto interessanti che possono essere utili per risparmiare.

Comprare gadget per le vacanze dai siti esteri: fate attenzione

Acquistare dei gadget da viaggio online è piuttosto semplice. Ci sono portali come Amazon che offrono di tutto, ma non solo. Esistono anche piattaforme internazionali (soprattutto cinesi) come Ali Express che offrono di tutto a dei prezzi super convenienti. Acquistandoli da questi portali stranieri c’è sempre il rischio che non arrivino in tempo per le ferie perché i tempi di spedizione sono lunghi. Oppure si teme, molte volte giustamente, che siano di pessima fattura.

Offerte e sconti sui siti di accessori da viaggio

Eliminiamo quindi i portali stranieri e lasciamo momentaneamente da parte l’affidabilissimo Amazon. Per comprare dei gadget da viaggio si può anche optare per siti di settore. In questo caso, come ovvio, i prezzi salgono. Tuttavia le tecniche di vendita online abbiamo notato che funzionano più o meno tutte allo stesso modo. Se provate infatti a mettere un ombrellone, oppure una sediolina mare nel carrello e poi abbandonate l’acquisto spesso compare un pop up con uno sconto. Oppure, se procedete all’iscrizione alla newsletter, molte volte vi arriva via posta elettronica un codice sconto da utilizzare per il vostro primo acquisto.

Accessori per le vacanze: meglio Amazon o piccoli rivenditori?

Alla fine dei nostri tentativi di comprare gadget e attrezzature ad hoc per un viaggio in estate abbiamo capito che sicuramente Amazon è la scelta più sicura e spesso la più economica. Tuttavia gli sconti e le promozioni che si ricevono sui siti ufficiali diventano molto concorrenziali a livello di prezzi e, oltre a risparmiare, si vanno ad aiutare anche piccole realtà imprenditoriali.

Le offerte tramite i post sponsorizzati sui social

Ultimo tips, se cercate spesso su Google oggetti per i viaggi molto probabilmente verrete poi raggiunti da inserzioni personalizzate sui social legate all’argomento. Questo farà sì che possiate vedere tutte quelle aziende che magari stanno mettendo in atto una promo o una particolare scontistica e, di conseguenza, approfittarne subito!

I nostri consigli sull’acquisto di gadget da viaggio online quindi sono questi. Semplici, ma efficaci. Provare per credere!