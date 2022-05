E’ questa la vacanza più incredibile da fare (se non temete le punture)

In vacanza con le api: ci sono posti dove potrete conoscere meglio questo prezioso insetto. Il 20 maggio si festeggia la giornata mondiale delle api. Una giornata dedicata a chi ci regala, ogni giorno, un lavoro insostituibile.

Le vedete su un fiore o vi passano vicino e con un po’ di infondato timore vi spostate. Ma sicuramente mai avreste pensato di andarci in vacanza. Invece è possibile andare in vacanza con le api o meglio andare in alcune località dove potrete conoscere meglio questo insostituibile insetto.

E a questo animaletto, a cui la nostra esistenza è strettamente legata, ha una sua giornata mondiale. Era esattamente il 18 ottobre 2017 quando l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha deciso di designare il 20 maggio come la Giornata mondiale delle api. Una giornata nata con il preciso intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’insostituibile lavoro degli impollinatori quali le api, senza dimenticare le farfalle o i colibrì. Ecco dove andare per conoscere meglio le api

Dove andare in Italia per conoscere le api

Un fantastico mondo. Vi sono alcune località che vi potranno permettere di conoscere e di esplorare il mondo delle api. Dei luoghi particolarmente adatti alla straordinaria loro laboriosità. Noi se segnaleremo alcuni dei luoghi dove andare in vacanza con le api: ecco dove andare.

Rodengo

Colle Pietra / San Valentino

Moviment Dles es

Rodengo, il sentiero delle api

Siamo in Alto Adige. Se vuoi conoscere tutti i segreti delle api, dove vivono, come si riproducono e come riescono a produrre quella prelibatezza che noi chiamiamo miele, il Sentiero delle Api di Rodendo fa esattamente al caso tuo. Un’escursione affascinante dove, attraversando luoghi bellissimi, si potranno trovare tutte le risposte che si cercano.

Il Sentiero delle Api di Rodendo è caratterizzato da targhette di legno a forma di favo. Percorrendo il sentiero si ha modo di vedere le arnie, avvicinarsi ad esse e vedere tutta la vita che ruota loro attorno. Proseguendo ancora ed attraversando un bosco, si giunge a Astner-Leite da dove si può ammirare uno straordinario panorama.

Colle Pietra / San Valentino, la meraviglia delle Dolomiti

Il sentiero delle api di Colle Pietra / San Valentino si snoda in uno degli angoli più belli del mondo. Ci troviamo infatti sulle Dolomiti ed attraversando la foresta si potranno scoprire i segreti delle api ed insieme ammirare uno scenario unico. A Colle Pietra / San Valentino ci aspetta la mascotte Sabine, che accompagnerà bambini ed adulti in questo meraviglioso viaggio.

Moviment Dles es, in Alta Badia

In vacanza con le api non può dimenticare Moviment Dles es. Ci troviamo infatti in Alta Badia, uno dei luoghi più belli e più adatti all’intera famiglia che si possono trovare in Alto Adige. Proprio per la famiglie e, più esattamente, per i bambini, è stato creato Moviment Dles es, il sentiero delle api.

Il sentiero parte da Piz Sorega, per un percorso che si può percorrere tranquillamente in circa quarantacinque minuti. Si tratta di un percorso facile, adatto a tutti, percorribile anche con i passeggini, dove le discese si alternano a leggere salite, fino allo strappo finale, un po’ più duro che conduce a Utia De Bioch, a 2079 metri di altitudine. Uno spettacolo indimenticabile.

Ricordatevi di rispettarle e se volete conoscerle meglio andate in vacanza con le api: in Italia in montagna in questi tre luoghi potrete conoscerle meglio.