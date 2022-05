Meteo weekend 20-22 maggio: arriva la prima ondata di calore di stagione

Previsioni meteo del weekend 20-22 maggio: arriva la prima ondata di calore di stagione

Sarà un weekend all’insegna del caldo bollente quello da venerdì 20 a domenica 22 maggio, con un nuovo boom delle temperature massime, da piena estate.

Come già annunciato nei giorni scorsi, la fine del mese di maggio sarà segnata da un vero e proprio caldo africano, con temperature bollenti, di molto superiori alla media stagionale. Un clima estivo piuttosto che di fine primavera, sui livelli del mese di luglio.

Dopo un inizio di maggio ancora instabile, con vento freddo e temperature ben sotto la media stagionale, quasi da inizio primavera, è arrivata di botto l’estate. Le temperature sono schizzate subito a 30 gradi in alcune zone d’Italia, causando non pochi disagi.

Ora, per il weekend del 20-22 maggio ci aspetta la prima vera ondata di calore della stagione. Di seguito, le previsioni del tempo aggiornate.

Sarà un weekend di fuoco, quello che è appena iniziato. L’anticiclone proveniente dal Nord Africa, da alcuni giorni presente sul Mediterraneo centrale, avrà campo completamente libero, senza il contrasto di correnti più fresche dal Nord Europa, che resteranno a latitudini più elevate.

Queste condizioni meteo faranno impennare le temperature nei prossimi giorni, con punte fino a 25 e 26 gradi perfino a 1500 metri di quota. Come segnala 3bmeteo. Non si potrà scampare dal caldo nemmeno in montagna.

Sull’Italia è attesa la prima ondata di calore della stagione estiva, anche se ancora siamo in tarda primavera. Responsabile del gran caldo è l’anticiclone nordafricano che dall’entroterra dell’Algeria risalirà la Penisola Iberica, portando le temperature in Spagna fino a 40 gradi, per poi raggiungere l’Italia.

Saranno le nostre regioni occidentali le più colpite dal caldo torrido, dal Nord Ovest al Tirreno centrale. Le temperature saranno bollenti anche in Emilia Romagna e in Umbria. Sul resto d’Italia, tuttavia, il clima non sarà mite, farà comunque molto caldo per essere la fine di maggio. Al Sud, la regione più colpita dall’aumento anomalo delle temperature sarà soprattutto la Sardegna.