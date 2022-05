Dove andare al mare in Italia con bambini a giugno? 3 mete top (anche per i genitori)

Dove portare i bambini al mare in Italia a giugno? Quali sono le mete perfette per tutta la famiglia dove relax e divertimento si fondono perfettamente? Le abbiamo trovate per voi.

Giugno è da sempre il mese perfetto per il mare, ancora di più se in famiglia vi sono dei neonati o dei bambini piccoli. Il motivo è semplice: le spiagge sono ancora relativamente tranquille e ci si può rilassare e lasciare i più piccoli giocare in riva al mare in sicurezza.

Quando si sente il profumo dell’estate il pensiero va in una sola direzione, quasi obbligatoria: il mare, che a giugno è un sogno ad occhi aperti. Allora si inizia a valutare quale località balneare scegliere per tutta la famiglia. Vediamo insieme come fare per non sbagliare.

Le 3 mete perfette per il mare con i bimbi a giugno

Quando vi sono neonati o bambini in tenera età la scelta deve essere particolarmente oculata. Non solo un bel mare dall’acqua limpidissima o una spiaggia con la sabbia dorata. È necessario crearsi un quadro complessivo che tenga conto delle necessità dei nostri piccoli, compreso un fondale basso e sabbioso dove i più piccoli possano giocare in sicurezza.

Le 3 mete in Italia perfette per godersi il mare con i più piccoli a giugno che noi stiamo per presentarvi offrono tutte quelle opzioni che renderanno piacevolissima la vacanza dei vostri figli, ma non soltanto per loro:

Bibione

Gaeta

Scilla

Bibione: il mare pensato per le famiglie

Con Bibione ci troviamo nella parte alta del Mar Adriatico. Una località che sembra fatta apposta per i bambini, ma che piacerà da matti anche ai loro genitori. Per quanto riguarda il mare la spiaggia di Bibione è rinomata per la sua bellezza e per la sua perfetta organizzazione. Infatti per chi ha in famiglia un neonato vi sono delle praticissime nursery lungo la spiaggia, dove poter allattare e cambiare il pannolino al vostro piccolo in totale tranquillità.

La bellissima cittadina, inoltre, è in grado di offrire infiniti servizi e svaghi adatti per l’intera famiglia. Vi attendono poi parchi divertimento ed una splendida laguna che circonda l’intera cittadina, dove poter effettuare delle splendide passeggiate a piedi, oppure decidere di percorrerle in bicicletta o a cavallo. Tutto è studiato nei minimi dettagli per non far annoiare i bambini (e i genitori) nemmeno un solo istante.

Gaeta, la spiaggia di Serapo a giugno: una favola per bambini

La spiaggia di Serapo è la più bella e conosciuta tra quelle che si trovano nel comune di Gaeta. Una spiaggia lunga circa 1, 5 chilometri dove è presente uno scoglio chiamato La Nave di Serapo. La più affascinante delle diverse leggende che la riguardano racconta che in origine lo scoglio fosse una nave dei Feaci, che la Maga Circe aveva trasformato per la rabbie ed il dolore di aver perso Ulisse.

La spiaggia di Serapo è vicinissima al centro di Gaeta, per cui è raggiungibile direttamente a piedi. Parlando delle 3 mete perfette per il mare con i bimbi a giugno, è fondamentale sottolineare due aspetti fondamentali della spiaggia di Serapo. Il primo è che la spiaggia da diversi anni è Bandiera Blu e poi, altro fattore fondamentale, in presenza di piccoli o piccolissimi, è che tutti gli stabilimenti balneari assicurano i servizi essenziali.

Giugno a Scilla: giochi e spiagge attrezzate per i giovani bagnanti

Scendendo ancora più a sud arriviamo a Scilla. Siamo in Calabria. Con Scilla abbiamo raggiunto una località che è in assoluto un’eccellenza della Calabria, ma non soltanto. Già la sua denominazione, la perla della Costa Viola, per la colorazione particolarissima che assumono le sue acque, ne rivela l’assoluta bellezza. Meravigliosa la sua spiaggia, perfetta a giugno per i bambini.

Questa si affaccia sullo Stretto di Messina e su di lei si erge possente il Castello Ruffo. Se sono alla ricerca delle 3 mete perfette per il mare con i bimbi a giugno, non si può non includere Scilla. Un luogo che Omero ha reso immortale e che renderà indimenticabili le vostre vacanze anche in presenza di neonati o piccolissimi. I lidi, oltre ad ombrelloni e lettini, assicurano infatti spazi ludici e giostre per i più piccini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bibione (@bibione_beach)

In tutte queste mete, mentre i più piccoli giocheranno, gli adulti si godranno una località meravigliosa. Che ne dite di queste destinazioni perfette per godersi il mare italiano di giugno con i bambini?