Tre mete italiane veramente incredibili per andare al mare a giugno 2022

Dove andare al mare a giugno? Quali sono le mete del nostro Stivale che vi lasceranno senza parole e sono perfette per un po’ di relax in spiaggia?

La nostra penisola ci mette di fronte ad una scelta tanto difficile quanto piacevole. Scegliere quali sono i 3 posti più belli dove andare al mare a giugno. Sembra impossibile? E invece noi di Viagginews qualche idea l’abbiamo trovata.

Giugno è il mese migliore per godersi una vacanza in alcune località di mare italiane straordinarie, ma che – fortunatamente – ancora non hanno conosciuto la grande affluenza della piena estate. Le spiagge sono ancora poco frequentate e permettono un gradevolissimo impatto con il primo sole caldo della bella stagione.

Mare a giugno? Ecco i 3 posti più belli dove andare in Italia

Cercare, studiare, vagliare, scegliere. Una vacanza al mare a giugno nel nostro Bel Paese comporta un sacrificio iniziale, ovvero il ragionamento approfondito per non cadere in errore e organizzare un po’ di giorni di ferie indimenticabili. Abbiamo quindi cercato per voi i 3 posti più belli dove andare al mare a giugno e vi possiamo garantire che sono località indimenticabili:

Isola d’Elba

Palinuro

Tropea

Isola d’Elba a giugno: tra mare e storia

Siamo all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e una vacanza al mare qui, a giugno, permette di godersi un periodo di relax assoluto e completo. Da una parte le spiagge più belle dell’isola d’Elba che la rendono unica e, dall’altra, la possibilità di fare un bellissimo viaggio nel mondo dell’arte e della storia. Se prima visiterete infatti il Museo Nazionale delle Residenze Napoleoniche dopo potrete rilassarvi lungo la Spiaggia delle Ghiaie, quella della Padulella o di Sansone.

Palinuro, una meraviglia leggendaria per un primo tuffo estivo

Un’insenatura dal fascino irresistibile, questa è Palinuro. Siamo in Campania, più esattamente in provincia di Salerno, nel Cilento. Il suo nome deriva dal leggendario nocchiero di Enea, reso celebre da Virgilio nella sua Eneide. Alla fatidica domanda: perché scegliere Palinuro per una vacanza al mare a giugno le risposte sono molteplici. Tra le sue splendide spiagge ve ne sono alcune assolutamente imperdibili quali quella delle Saline, quella delle Dune e del Buondormire.

Ma vogliamo parlare anche di un’altra meraviglia naturale quali le Grotte di Palinuro, che spalancano straordinari scorci di costa. Palinuro è in grado di offrire anche il divertimento extra mare con la sua splendida isola pedonale dove poter passeggiare gustando le delizie locali. Da non perdere assolutamente la sagra della Cerasa Cilentana, che si tiene proprio nel mese di giugno.

Il mare di Tropea a giugno: due meraviglie in una

Con Tropea ci spostiamo in Calabria, in provincia di Vibo Valentia ed andiamo a raggiungere un altro italico gioiello. Tropea è la località che unisce due meraviglie in un unico luogo. Da un lato vi è il suo mare cristallino e le sue splendide spiagge di sabbia bianchissima e dall’altro permette il godimento del suo splendido borgo, uno dei più belli e rinomati d’Italia. Nei 3 posti più belli dove andare al mare a giugno, Palinuro non può certo mancare!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝚅𝚒𝚜𝚒𝚝 𝚃𝚛𝚘𝚙𝚎𝚊 – 𝙲𝚊𝚕𝚊𝚋𝚛𝚒𝚊 🇮🇹 (@tropea_italy)

Sul suo litorale spicca la spiaggia della Rotonda dove si erge prominente il gigantesco scoglio di San Leonardo, circondato da scogli più piccoli, che costituiscono una delle peculiarità di Tropea. Le spiagge di Tropea, la Baia di Riaci, le Spiagge di Zambrone, le Spiagge di Capo Vaticano sono soltanto alcune delle mete da visitare a tutti costi, meravigliose e tutte, rigorosamente, Bandiere Blu.

Ecco allora i 3 posti più belli dove andare al mare a giugno, a voi resta soltanto una cosa da fare: scegliere e preparare la valigia!