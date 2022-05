Ora puoi prenotare la tua vacanza per il ponte del 2 giugno 2022 al mare

Dove andare al mare per il ponte del 2 giugno 2022? Le mete al top per la Festa della Repubblica.

Vi vediamo amici viaggiatori che abitate in quelle zone d’Italia senza uno sbocco sul mare e attanagliati dal caldo torrido di questi giorni. Lo sappiamo che state cercando una meta top per il ponte del 2 giugno al mare e noi di Viagginews siamo qui per questo.

Sfuggire al caldo torrido di questi giorni e che, salvo drastici cambiamenti delle tendenze meteo per il 2 giugno, ci travolgerà anche nei primi giorni del prossimo mese diventa cruciale. Ma dove andare per il ponte? Qual è la località di mare migliore da raggiungere?

Vacanze al mare: dove andare per il ponte della Festa della Repubblica

Guardando ai dati delle ricerche risulta evidente come le due mete al top per il ponte del 2 giugno 22 al mare siano la Liguria e la Toscana. Come mai? Il motivo è semplice: sono raggiungibili comodamente dai viaggiatori del nord Italia che, per questi giorni di festa, sono sicuramente quelli che si sposteranno di più. Ma cosa fare in queste due regioni in occasione della Festa Della Repubblica? E quali località di mare sono le migliori?

Ponte del 2 giugno in Liguria

La Liguria è una delle regioni più ambite per una vacanza durante i giorni di festa del prossimo mese in arrivo. Alla domanda relativa al dove andare al mare abbiamo risposto plurime volte, ma in questo specifico caso vi consigliamo di scegliere il lido che fa più al caso vostro seguendo la nostra guida sulle spiagge più belle di Imperia.

Perché proprio questa città? Semplicemente perché è molto bella, è tutta da scoprire e generalmente è molto meno assalita dai turisti rispetto a mete super quotate come le Cinque Terre o Varigotti.

Al mare in Toscana nei primi giorni di giugno

Questa regione è un’altra meta straordinaria per una vacanza in spiaggia per il 2 giugno. Ma quale spiaggia scegliere? Il nostro consiglio è quello di optare per una delle spiagge Bandiera Blu 2022 della Toscana, ce ne sono tantissime, sparpagliate un po’ per tutta la costa. Così potrete scegliere una più isolata, una più modaiola, oppure semplicemente la prima che si raggiunge da casa vostra.

Il ponte del 2 Giugno al mare è quindi più che fattibile, anzi: è una sorta di obbligo morale per chi non vive lungo la costa. Respirare l’aria pulita e carica di iodio fa bene al corpo, ma anche alla mente.