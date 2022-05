La graduale riapertura del Giappone: si torna a viaggiare per piccoli gruppi e solo da alcuni Paesi. Tutte le ultime notizie.

Dopo due anni di chiusure e rigide misure sanitarie a causa della pandemia di Covid-19, anche il Giappone riapre gradualmente le frontiere ai viaggiatori internazionali.

È uno degli ultimi Paesi del mondo a riaprire ai turisti in arrivo dall’estero, dopo che anche Australia e Nuova Zelanda, altri Paesi con le misure più rigide, avevano aperto ai viaggiatori per turismo.

La riapertura del Giappone ai turisti stranieri era stata già annunciata nei giorni scorsi. Ora si conoscono in dettaglio le modalità di ammissione dei viaggiatori. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

In Giappone si torna a viaggiare per piccoli gruppi e solo da alcuni Paesi

Si torna a viaggiare in Giappone alla fine del mese di maggio. Si tratta di una riapertura graduale e sperimentale che il governo del Paese ha deciso di concedere, ancora con forti limitazioni.

In questa fase iniziale, infatti, potranno arrivare in Giappone solo piccoli gruppi di turisti, con pacchetti specifici e itinerari limitati. Successivamente saranno introdotte maggiori concessioni.

Per il momento, sono ammessi esclusivamente i turisti provenienti da Stati Uniti, Australia, Thailandia e Singapore, che devono aver ricevuto tre dosi di vaccino. L’Agenzia del turismo giapponese, riporta l’Ansa, ha comunicato che i turisti ammessi nel Paese potranno partecipare a tour rigorosamente pianificati con le agenzie di viaggi e sempre con l’accompagnamento dei tour operator.

I gruppi di turisti, dunque, non potranno muoversi liberamente né sarà possibile per i singoli lasciare il proprio gruppo per visite in solitaria.

Rimangono ancora esclusi i viaggi individuali per turismo. Dopo questa prima fase sperimentale, tuttavia, gli operatori del turismo giapponese contano su maggiori aperture.

Il Giappone aveva chiuso le frontiere a tutti gli arrivi dall’estero dalla primavera del 2020, all’inizio della pandemia. Come il resto dei Paesi del mondo. Alcuni allentamenti erano stati introdotti solo per viaggi di studio e di lavoro.

Per informazioni aggiornate sulle regole di viaggio in Giappone, rimandiamo al portale Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/JPN

Vi ricordiamo anche la nostra guida al Giappone nascosto dell’arcipelago delle Isole Yaeyama.