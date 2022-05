4+1 posti meno conosciuti della Sardegna (ma che lasciano senza fiato)

Quali sono i 5 posti meno conosciuti, ma belli da rimanere senza fiato, in Sardegna?

La Sardegna è una regione meravigliosa, ma non è soltanto Costa Smeralda e località per vip. I 5 posti meno conosciuti della Sardegna sono lì per farvi scoprire una terra in grado di offrire paesaggi diversi e per farvi provare emozioni nuove.

Accanto all’isola che tutti conoscono, vi è una Sardegna soltanto meno conosciuta, ma altrettanto splendida, in grado di offrirvi località mozzafiato. Andiamo a scoprirne alcune!

Le cinque località nascoste della Sardegna

Posti diversissimi tra loro, posti nell’intera regione sarda. La loro caratteristica, oltre ad essere località dal fascino unico, è di essere meno frequentati dal turismo di massa. Nomi di località che non si conoscono molto, ma una volta che si scoprono queste località si rimane travolti da un’indomabile bellezza. Ecco quali andremo a svelarvi:

Bitti

Orgosolo

Spiaggia di Piscinas

Bosa

San Giovanni di Sinis

Bitti, un borgo “autentico”

Siamo in provincia di Nuoro, nella splendida e selvaggia Barbagia. Bitti è un paese abitato da circa 3000 abitanti, che ha, come sua caratteristica, la presenza di costruzioni in pietra che affondano le loro radici nella notte dei tempi. Il borgo di Bitti ha anch’esso una storia millenaria da raccontare.

A partire dai musei: il Museo della Civiltà Contadina e Pastorale ed il Museo Multimediale del Canto a Tenores. Quest’ultimo racconta la storia musicale dell’isola, ovvero di una musica nata ed interpretata secondo modalità canore che l’hanno resa unica, al punto da essere dichiarata dall’UNESCO Patrimonio intangibile dell’umanità.

Orgosolo, i Murales sardi

La città di Orgosolo dista circa 100 chilometri da Cagliari. Siamo ancora nella Barbagia ed è qui che scopriamo uno spettacolare angolo dedicato all’arte sarda. Orgosolo infatti è la città dei Murales che affrescano le abitazioni locali. Colori e storie che raccontano la quotidianità.

Tutto comincia intorno alla metà degli anni ’60 e da quel momento è iniziata la creazione di un vero e proprio museo a cielo aperto. Attraversare quelle strade osservando i disegni impressi sulle facciate delle abitazioni è come leggere una guida turistica, perché quei colori hanno disegnato la cultura e la tradizione locale.

La spiaggia di Piscinas, effetto deserto

Tra i 5 posti meno conosciuti della Sardegna può rientrare la Spiaggia di Piscinas, anche se poi, una volta vista, vi sembrerà strano come sia ancora poco conosciuta. La sua caratteristica peculiare riguarda la presenza delle dune. Non dune tradizionali, ma dune che raggiungono l’altezza di 60 metri che si estendono per diversi chilometri prima di raggiungere il mare e vi sembrerà di trovarvi in mezzo ad un deserto.

Bosa, uno dei borghi più belli d’Italia

Nell’elenco dei 5 posti meno conosciuti della Sardegna, Bosa, forse, è il più conosciuto. Perché? Semplicemente perché è uno dei borghi più belli d’Italia. Nel suo caso la caratteristica che rende unica Bosa sono i suoi edifici dai mille colori che riescono ad offrire uno spettacolo cromatico indimenticabile. Su queste abitazioni si erge prominente il Castello di Serravalle, straordinario memoriale della storia secolare di Bosa.



San Giovanni di Sinis, villaggio e spiaggia insieme

Se amate i film western di Sergio Leone non potete fare a meno di visitare il villaggio di San Giovanni di Sinis, per anni straordinario set naturale. E se siete alla ricerca di una spiaggia imperdibile, e poco conosciuta, quello che fa per voi è la spiaggia Is Arutas. È conosciuta anche con il nome di spiaggia dei chicchi di riso perché sono presenti dei granelli di quarzo che rendono ancor più caratteristica questa splendida località.

Abbiamo allora scoperto i 5 posti meno conosciuti della Sardegna e ora non ci resta che prenotare una vacanza e andare a vedere queste meraviglie con i nostri occhi!