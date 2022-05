La nuova attrazione da non perdere in Lombardia: a Dossena inaugurato il ponte tibetano, sospeso a 120 metri sul vuoto. Tutte le informazioni utili.

In Italia è stato da poco inaugurato un nuovo ponte tibetano da brivido. È il ponte di Dossena, in Val Brembana. Un’attrazione mozzafiato che attirerà visitatori da tutta Italia e da tutta Europa.

Ammirare le vette delle Alpi Orobie sospesi a 120 metri sul vuoto, camminando su un ponte tibetano. È la straordinaria emozione che vi regalerà il nuovissimo Ponte del Sole di Dossena, località delle montagne bergamasche situata tra la Val Brembana e la Val Serina.

Il ponte tibetano di Dossena era in costruzione già da un anno, come vi avevamo anticipato. Era stato annunciato come il più lungo del mondo. Lo è per alcune particolari caratteristiche. Scopriamo quali.

Dossena: inaugurato il ponte tibetano, sospeso a 120 metri sul vuoto

I più attenti ricorderanno un anno fa l’annuncio della prossima apertura del ponte tibetano più lungo del mondo in Lombardia, a Dossena, in provincia di Bergamo, sulle Prealpi Orobiche. I lavori di realizzazione, finalmente, sono terminati e il nuovo ponte è stato inaugurato alcuni giorni fa.

Si tratta di un ponte tibetano a pedata discontinua, ovvero con spazi vuoti tra le assi del camminamento. È lungo 505 metri e nel punto più alto è sospeso nel vuoto a 120 metri.

Non si tratta in assoluto del ponte pedonale sospeso più lungo del mondo. L’ultimo record, come abbiamo visto, lo ha appena battuto il fenomenale Sky Bridge 721, anch’esso inaugurato da poco, in Repubblica Ceca, lungo ben 721 metri, con passerella unita (non a pedana discontinua).

Quello di Dossena non è nemmeno il ponte tibetano a pedata discontinua più lungo del mondo. Perché il record appartiene al ponte di Castelsaraceno, in Basilicata, lungo ben 586 metri e sospeso a 80 metri di altezza.

Quello di Dossena, tuttavia, è il ponte tibetano a pedata discontinua e senza tiranti laterali più lungo al mondo. Altri dello stesso tipo di più lunghi non risultano. Mentre il ponte di Castelsaraceno è sorretto da tiranti in acciaio. Dunque, si tratta di un record unico