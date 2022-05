By

Cosa bisogna sapere sullo sciopero dei trasporti pubblici il 20 maggio, le fasce garantite. Le informazioni utili.

Sarà una giornata campale per chi deve spostarsi sui mezzi pubblici quella di venerdì 20 maggio. In questo giorno, infatti, è stato indetto uno sciopero nazionale di tutto il trasporto pubblico.

Lo sciopero dei trasporti, che interesserà tutti i settori del trasporto in Italia, è stato indetto dai sindacati Usb e Cobas.

Lo stato di agitazione avrà una durata di 24 ore. Come sempre, in questi casi, ci saranno delle fasce di garanzia in cui i mezzi pubblici circoleranno regolarmente. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Sciopero dei trasporti pubblici il 20 maggio, le fasce garantite

Lo sciopero nazionale dei trasporti pubblici proclamato per venerdì 20 maggio, durerà per tutta la giornata, con orario dalle 00.01 alle 23.59. A seconda delle adesioni dei lavoratori, diversi mezzi di trasporto potrebbero non circolare o circolare a orari e percorsi ridotti. Sono attesi ritardi e cancellazioni.

Lo sciopero interesserà tutto il comparto del trasporto pubblico in Italia: quello aereo, ferroviario, marittimo, inclusi i collegamenti verso le isole, e su gomma.

Nella giornata di venerdì, dunque, nelle città italiane diversi autobus, tram e metropolitane potrebbero restare fermi oppure partire in ritardo o con orari differenti.