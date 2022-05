Andare in vacanza in estate a Pescara, in Abruzzo. Una città che offre divertimenti e molti servizi. Cosa fare e cosa vedere nella città di D’Annunzio

L’Abruzzo vi aspetta a braccia aperte per le vacanze. E se scegliete il suo mare una delle destinazioni migliori dove andare, che sia per una vacanza lunga o per un weekend, è Pescara.

La città offre infatti molto da vedere, non solo e non tanto come monumenti, ma come bellezze paesaggistiche: dai ponti alla bella pineta dannunziana alle spiagge. Inoltre è ricca di servizi per tutti ed è un luogo perfetto anche per i giovani grazie ai tanti locali e discoteche.

Cosa fare e vedere a Pescara

Pescara fu largamente distrutta durante la Seconda guerra mondiale, e dagli anni 1950 conobbe una notevole crescita edilizia che portò ad uno di sviluppo di un centro industriale e un modernissimo porto turistico.

La popolazione del comune raggiunse il suo massimo storico nel 1981 con il superamento degli 130.000 abitanti, ha successivamente registrato una flessione, per avere poi da una lieve ripresa nei primi anni 2000 grazie anche ad un ammodernamento del polo universitario “Gabriele d’Annunzio”. Dunque ancora oggi Pescara ospita centinaia di giovani universitari pronti a far festa!

Cosa vedere e dove andare

Non tutti sanno che Pescara è stata la città natale dell’illustro poeta Gabriele d’Annunzio. La sua dimora infatti, in corso Manthoné 116, è oggi un museo a lui intitolato, a cui si può accedere previo biglietto. del “Museo Casa Natale di Gabriele D’Annunzio” vi guiderà in un percorso che attraversa le stanze della casa-museo con arredi e mobili d’epoca oltre a soffitti e pareti decorati con elevato pregio artistico.

Gli orari di apertura del Museo vanno dalle 9 alle 14. Il prezzo del biglietto:

– Intero 2 €;

– Ridotto 1 €, da 18 a 25 anni, per cittadini dell’Unione Europea;

– Gratuito da 0 a 18 anni e oltre i 65 anni;

– Gratuito per docenti e studenti della Facoltà di Architettura, Conservazione dei Beni Culturali, Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione.

Un altro museo consigliato è il “Museo d’arte moderna Vittoria Colonna”, situato nella zona centrale della città, in affaccio sul lungomare Matteotti.

Per chi invece volesse godersi il mare consigliamo una passeggiata sul lungomare pescarese che collega Francavilla a Sud e Montesilvano a Nord. Quindi fate attenzione che tra una chiacchiera e l’altra potrete ritrovavi in un’altra città! Il lungomare Matteotti è sempre molto trafficato, ma un’esperienza al tramonto. Qui potrete trovare famiglie, chi fa jogging, chi va sui rollerblade o chi passeggia in bicicletta sulla pista ciclabile accanto.

Durante il cammino potrete ammirare la “Nave di Cascella“, monumento simbolo della città. La fontana è stata costruita nel 1987 dallo scultore che ne da il nome: Pietro Cascella. L’opera viene rappresentata destrutturata in chiave moderna, ed è il simbolo della storia marinaresca della città e prigionieri costretti a lavorare come rematori sulle navi spagnole nel XIX secolo.

I ponti di Pescara

Altri i monumenti da visitare sono sicuramente i due ponti di Pescara, uno di più recente costruzione, ovvero il “Ponte Ennio Flaviano“, costruito dall’omonimo architetto. Questo è stato costruito per agevolare il traffico ciclo-pedonale e veicolare, e attraversa le due sponde del fiume Pescara.

Il secondo è il “Ponte del Mare“ , anch’esso adibito a persone e biciclette, alto più di 450 metri e lungo 170. E’ considerato il più grande ponte ciclo-pedonale italiano ed uno dei maggiori d’Europa. L’idea che ha dato vita a del Ponte del Mare era quella di collegare la riviera sud con quella nord del fiume Pescara permettendo di creare la necessaria continuità al percorso ciclabile che va da Ravenna a Santa Maria di Leuca. E’ consigliato per ottime foto al tramonto!

Dove divertirsi a Pescara

Per chi invece vuole divertirsi in discoteca non potrà perdersi le feste esclusive sul lungomare tra cui c’è il “Nettuno Beach Club” famoso per le serate con musica latino-americana il sabato, con musica dal vivo e dj che ti farà ballare dalla salsa, merengue, bachata fino al reggaeton e kizomba. Dello stesso genere consigliamo il lido “Medusa” dove potrete anche gustare un buonissimo menù pesce, arrosticini e pizza. In estate lo stesso diventa spazio diventa la discoteca dove ballare reggaeton.

La discoteca Megà, in via Bologna, nelle vicinanze del Comune di Pescara, potrete godere di una buona musica che varia dalla commerciale alla live music, con dj che vi faranno divertire per tutta la notte. Il posto è al chiuso, e nei mesi estivi si trasferisce al lido Tortuga Beach.

Se invece la tua musica preferita è la techno, puoi andare al colpo sicuro al “Club Zero11” in Viale Guglielmo Marconi 11. La discoteca è stata fondata da ragazzi fuori regione, dal Molise fino alla Puglia, che hanno deciso di investire nella città con la loro passione. Con un bagaglio di conoscenze dei suoni, il loro obiettivo è far conoscere la loro idea di musica portando nel locale artisti internazionali, del calibro di Dirty Mo’, Danilo Tocco, Deliuan, Beez, Saverio Celestri, Franzoh, Nu Zau, Toguè e tantissimi altri. Il prezzo per accedere agli eventi che si svolgono il sabato a partire dalle 23.00 fino alle 4.00 è di 10€.

Andare a Pescara per un weekend o per una vacanza è una scelta ottima: tante infatti le cose da vedere e i posti dove rilassarsi!