Al via la Giornata Internazionale dei Musei 2022: le iniziative in programma mercoledì 18 maggio. Tutte le informazioni utili.

Appuntamento imperdibile in tutta Italia, e in tutto il mondo, mercoledì 18 maggio con la Giornata Internazionale dei Musei 2022. Evento promosso dall‘Intemational Council of Museums (ICOM).

L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e le istituzioni sul ruolo che i musei svolgono nella società, rafforzando i loro legami con le comunità locali, i visitatori e i responsabili delle politiche culturali nazionali e locali.

Il tema proposto quest’anno da ICOM per la Giornata Internazionale è “Il potere dei musei” (traduzione italiana di The power of museums, tema che sarà sviluppato in occasione della 26a Conferenza generale di ICOM, in programma a Praga nei giorni 20-28 agosto 2022). Il tema è concettualmente legato agli obiettivi di sviluppo sostenibile e alla possibilità di esplorare il potenziale dei musei nell’apportare un cambiamento positivo nelle loro comunità.

Tanti i musei che aderiscono in tutta Italia con un programma ed eventi dedicati. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Prima vi ricordiamo che domenica 22 maggio si terrà in tutta Italia la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche. Altro evento imperdibile.

Giornata Internazionale dei Musei 2022: le iniziative in programma

“I musei hanno il potere di trasformare il mondo intorno a noi. Incomparabili luoghi di scoperta, che insegnano il nostro passato e aprono la nostra mente a nuove idee: due passi importanti per costruire un futuro migliore“, si legge sul sito di ICOM Italia nel promuovere la Giornata Internazionale dei Musei 2022 – International Museum Day 2022. Il tema portante dell’edizione di quest’anno, infatti, è “Il potere dei musei“.

Nella Giornata che si svolgerà mercoledì 18 maggio, ICOM propone di esplorare il potenziale dei musei per realizzare un cambiamento positivo nelle comunità attraverso tre focus:

Il potere di innovare in materia di digitalizzazione e accessibilità

in materia di Il potere di raggiungere la sostenibilità

Il potere di costruire comunità attraverso l’educazione

Obiettivi ambiziosi che coinvolgono il pubblico e le istituzioni.

Nella Giornata Internazionale, migliaia di musei nel mondo organizzano eventi e attività legate al tema della giornata, coinvolgono il pubblico e sottolineano l’importanza del ruolo dei Musei come Istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo. Una crescita culturale che promuove anche lo scambio culturale e la pace tra i popoli.

Mercoledì 18 maggio, diversi musei italiani organizzano attività in tema con la Giornata Internazionale, eventi culturali, incontri, conferenze, spettacoli, concerti, letture, visite speciali e guidate, in alcuni casi offrono anche l’ingresso gratuito.

Informatevi presso i musei della vostra città per scoprire le iniziative in programma. Sulla mappa interattiva trovate tutti i musei che aderiscono alla Giornata Internazionale e le attività in programma.

Per ulteriori informazioni: www.icom-italia.org