Vi segnaliamo i 3 borghi sul mare della Campania da vedere adesso. Meraviglie tra arte e natura. Tutte le informazioni utili.

Peri vostri viaggi in lungo e in largo per la penisola italiana, vi segnaliamo alcuni caratteristici borghi affacciati sul mare da visitare in questa stagione di fine primavera, ma già con clima estivo.

Le belle giornate di sole, finalmente con il caldo, invogliano a stare all’aperto e andare in giro a scoprire le meraviglie che offre il nostro territorio. Aree naturali, città storiche, borghi, da visitare anche senza una meta precisa, vagabondando tra le bellezze.

L’ideale in questo periodo, è visitare i borghi sul mare. Luoghi che offrono bellezze architettoniche, storia e cultura, insieme a paesaggi naturali mozzafiato, immersi nel colore blu intenso del mare e con la brezza marina che rinfresca e ristora.

Dopo avervi proposto i 3 borghi sul mare da visitare nelle Marche, qui vi segnaliamo quelli da vedere in Campania, tra Golfo di Napoli e Costiera Amalfitana. Ecco dove andare.

I 3 borghi sul mare della Campania da vedere adesso

Con le sue coste meravigliose, tra rocce a picco sul mare, insenature, baie, calette, ampie spiagge sabbiose, isole e porticcioli caratteristici, la Campania ha una vasta offerta di borghi sul mare, tutti bellissimi. Trovate quelli ancora veraci, che hanno mantenuto un sapore antico e le tipiche caratteristiche del borgo di pescatori, e quelli più romantici ed eleganti, con le loro casette bianche e colorate, le chiese, le terrazze e le scalinate panoramiche.

Vi abbiamo già suggerito alcuni borghi sul mare della Campania da visitare in primavera. Qui ve ne proponiamo altri 3 da visitare adesso. Una nuova selezione per stupirvi.

Massa Lubrense

Sulla punta della Penisola Sorrentina, tra la costa di Sorrento e la Costiera Amalfitana, sorge il pittoresco borgo di Massa Lubrense, affacciato sul Golfo di Napoli. Il borgo è compreso nella provincia di Napoli e circondato da un paesaggio suggestivo di rocce, macchia mediterranea e mare blu. Caratteristico è il suo porticciolo che ospita piccole imbarcazioni di pescatori e da diporto.



Da vedere sono le chiese del territorio, in particolare quella di Sant’Andrea Apostolo che svetta dalla cima di un’altura offrendo un panorama mozzafiato sul mare e sulla costa sottostante, con il suggestivo promontorio di Punta Massa Lubrense. Poi, Sorrento e la Costiera Amalfitana sono a due passi.

Bacoli

Spostandoci sul versante opposto del Golfo di Napoli, a nord, troviamo il promontorio di Capo Miseno, con il Monte di Procida e il comune di Bacoli. Zone dove alcuni giorni fa è transitato il Giro d’Italia 2022. Qui non dovete perdervi Bacoli, non un vero e proprio borgo in senso stretto, ma un centro abitato che, oltre alla spiaggia e alle rocce a picco sul mare, offre spettacolari monumenti e aree archeologiche.

A Bacoli dovete visitare l’imponente Castello Aragonese di Baia con il Parco Monumentale, i ruderi del Tempio di Venere, di Diana, di Mercurio e il Teatro Ninfeo, nel Parco archeologico di Baia, le ville e le chiese del territorio, ma soprattutto la Casina Vanvitelliana, elegante casino di caccia del XVIII secolo che sorge su un isolotto del Lago di Fusaro, raggiungibile con un pontile pedonale in legno. L’edificio è opera dell’architetto Luigi Vanvitelli e del figlio Carlo.

Vietri sul Mare

Concludiamo la rassegna dei 3 borghi sul mare da visitare in Campania con la Costiera Amalfitana. Vi portiamo a Vietri sul Mare, caratteristico borgo che sorge proprio all’inizio della Costiera, subito dopo la città di Salerno. Il borgo si apre ad anfiteatro sul mare, con le sue case e terrazze colorate che si arrampicano sulla costa rocciosa. Vietri è famoso per le per le sue ceramiche dipinte, che trovate ovunque, e ospita infatti un Museo della Ceramica.

Da vedere è la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista, del XVII secolo, con la cupola che svetta tra i tetti delle case, insieme alle altre chiese e alle torri sul mare. Passeggiando per le stradine e le scalette con vista mare ammirerete un paesaggio da togliere il fiato.