Estate 2022: le 3 mete italiane nella top 10 delle più cercate al mondo

Tra le tendenze dell’estate ci sono 3 mete italiane nella top 10 delle più cercate al mondo. Buone notizie per il turismo italiano.

È boom di prenotazioni di viaggi in tutto il mondo, dopo due anni difficili di restrizioni, tra chiusure e limitazioni, a causa della pandemia. Le persone desiderano fortemente viaggiare e cercano anche mete lontane, dopo il periodo del turismo dietro casa.

In Europa e in Italia tornano i turisti dagli altri continenti e gli operatori tornano a sorridere. Già nei mesi scorsi, in vista dell’estate, i viaggiatori erano tornati a cercare sul web le località dove trascorrere le vacanze.

Dalle analisi condotte su queste ricerche sono emersi risultati molto positivi per le mete di vacanza in Italia. Ben 3 località italiane sono nella top 10 delle più cercate al mondo di Airbnb. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Estate: 3 mete italiane nella top 10 delle più cercate al mondo

Italia meta di vacanze di tendenza, grazie alle sue meravigliose spiagge sulle isole più importanti: la Sardegna e la Sicilia. Nella top 10 delle mete per le vacanze estive più cercate al mondo di Airbnb, infatti, compaiono la località di Villasimius e San Teodoro, in Sardegna, e San Vito Lo Capo, in Sicilia. Un ottimo risultato per il nostro Paese.