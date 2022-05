La Provenza al solo nominarla vengono in mente i suoi straordinari campi di lavanda. Anche in Italia c’è un campo di lavanda bellissimo: ecco dov’è!

La Provenza è molto più vicina di quanto si pensi. Anzi è proprio in Italia: c’è un posto dove si può vedere il campo di lavanda più bello che niente ha da invidiare a quelli di oltrealpe.

Praticamente in quasi tutte le regioni italiane vi sono bellissimi campi da visitare ed ammirare, anche se vi sono delle zone che per posizione e clima possono essere definite privilegiate. E ce n’è una che è la regina della lavanda, rinominata la Provenza d’Italia e una località che è il cuore di questo spettacolo della natura.

Questi campi di lavanda che non temono alcuna concorrenza – nemmeno quella della Provenza – si trovano in Piemonte, una delle terre più ricche di lavanda. Ma gli spettacoli della natura in Italia sono tanti, come quello della piana di Castelluccio in Umbria.

Sale San Giovanni, il campo di lavanda più bello d’Italia

Il Piemonte è una regione che è assai vicina alla Francia e quindi alla Provenza. Ed è proprio questa regione ad essere un punto di riferimento turistico per tutti coloro che cercano la Provenza in Italia per poter ammirare i campi di lavanda in fiore.

In Piemonte la lavanda fiorisce sia spontaneamente, sia a seguito delle coltivazioni. Una località spicca su tutte: Sale San Giovanni, in provincia di Cuneo.

Non è errato, né tantomeno esagerato definire Sale San Giovanni la vera Capitale della Lavanda. Qui infatti gli appassionati di questa pianta bellissima e profumata potranno ammirare le numerose sfumature che la natura gli concede.

Dal lilla al viola, dal blu alla malva la lavanda indossa i suoi colori più belli per offrire ai visitatori degli spettacoli unici. Per tale motivo le coltivazioni di lavanda di Sale San Giovanni sono considerate tra le più belle d’Italia ed il campo di lavanda più bello d’Italia.

Lunghe file di campi di lavanda caratterizzano il graziosissimo centro di Sale San Giovanni, che conta meno di 200 abitanti. Il momento di maggior fioritura viene solitamente raggiunto verso la fine di giugno. In questo periodo, ma già da meta mese molti turisti affollano i campi intorno al piccolo borgo.

Il Piemonte è la Provenza d’Italia

Sale di San Giovanni è indubbiamente la località dove ammirare il campo di lavanda più bello d’Italia, ma tutto il Piemonte fa concorrenza alla Provenza. Infatti in questa regione si trovano altri splendidi campi di lavanda.

Rimanendo sempre nella provincia di Cuneo, c’è Demonte, in Valle Stura oppure, nella Valle Gesso, Valdieri. Dei magnifici quadri viola che ritraggono campi di lavanda ci accolgono in Monferrato e nella provincia di Alessandria. Più precisamente si parte dal Monferrato Casalese, territorio riconosciuto dall’UNESCO patrimonio dell’umanità.

E qui possiamo assistere ad uno spettacolo straordinario. Infatti una strada chiusa al traffico collega due magnifici borghi, Cuccaro e Lu. Questo tratto stradale, rinominato la strada della Lavanda, da percorrere a piedi, permette di affacciarsi su un magnifico panorama, dove spiccano i diversi, e meravigliosi, colori della lavanda.

La strada della Lavanda e Sale San Giovanni sono i posti migliori per chi cerca la Provenza in Italia e vuole vedere il campo di lavanda più bello d’Italia.